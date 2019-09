Ultima oră! Laura Codruța Kovesi a fost votată procuror-șef european

Consiliul Uniunii Europene a votat-o pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef european. Fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție (DNA) a primit 17 din cele 22 de voturi și va fi prima persoană care ocupă funcția nou înființată. PNL și USR PLUS au confirmat informația prin comunicate de presă.

Laura Codruța Kovesi a fost votată la șefia Parchetului European

Laura Codruța Kovesi a primit 17 din cele 22 de voturi ale Consiliului Uniunii Europene și, în condițiile în care și Parlamentul European a anunțat că o susține pe fosta șefă a DNA, urmează demararea formalităților pentru numirea în funcția de procuror-șef european.

„Este o victorie imensă pentru România, la care a contribuit decisiv Președintele Klaus Iohannis, alături de liderii și europarlamentarii PNL care au făcut un lobby intens pentru Laura Codruța Kovesi. (…) Este un succes cu atât mai important, în condițiile în care Guvernul Dăncilă a militat împotriva candidatului român printr-o campanie agresivă și toxică de fake-news.

În același timp, este o palmă imensă primită de Guvernul Dăncilă din partea statelor europene. Mesajul transmis Guvernului PSD este că pozițiile pe care le adoptă nu sunt luate în seamă, nu sunt în concordanță cu abordările europene. Actualul Guvern este căzut în irelevanță și nu poate obține nimic bun pentru România”, a anunțat PNL într-un comunicat.

„Corupţia va fi înfrântă! În urmă cu un an şi după hărţuieli necontenite, Liviu Dragnea îşi impunea voinţa şi reuşea să o îndepărteze pe Laura Codruţa Kovesi de la DNA. Atunci când preşedintele Iohannis a semnat decretul de revocare eram în timpul campaniei de strângere de semnături pentru iniţiativa #farapenali. A fost unul dintre momentele care ne-au întârit hotârârea să nu dăm înapoi niciun milimetru. «Corupţia poate fi înfrântă», a spus atunci doamna Kovesi. Ea a spus-o de la DNA, noi am spus-o din stradă. Aşa am ajuns un milion semnături pentru #farapenali”, a scris pe Facebook Dan Barna, liderul USR.

Premierul Viorica Dăncilă anunțate miercuri seara că Guvernul României nu o susține pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef european și a precizat că ambasadorul României la Uniunea Europeană va vota împotriva numirii fostei șefe a DNA.