Ultimă oră! Ce pedeapsă au primit doi dintre agresorii jandarmeriței din dosarul 10 August. Instanța a dat decizia

Concluzia cazului agresiunii din Piața Victoriei a jandarmeriței. Ce s-a hotărât în dosarul 10 August și care sunt pedepsele agresorilor? Instanța a decis!

Decizie definitivă în cazul a doi agresori ai jandarmeriței Ștefania Nistor. Mitingul din data de 10 august 2018 este încă aspru discutat. Curtea de Apel București i-a condamnat azi pe cei doi la închisoare cu executare, arată minuta instanței:

Aceasta este prima sentință definitivă din dosarele penale deschise în urma violențelor de la mitingul Diasporei. Amintim că pe lângă violențe, cei doi au fost acuzați și de furtul armei pe care aceasta o deținea.

În urma episodului în cauză, jarmarmerița Ștefania Nistor a suferit leziuni minore pe toată suprafața corpului în urma loviturilor aplicate de cei prezenți cu pumnii și picioarele. În decembrie 2019, 7 bărbați au fost acuzați că au lovit-o pe femeie, iar pedepsele dispuse atunci de Judecătoria Sectorului 1 au fost cuprinse între: 1 an și 2 an și 8 luni, decifia fiind definitivă abia acum.

“La un moment dat, nu ştiu din ce motiv, am căzut. Ori m-am împiedicat, ori cineva a intrat în mine, ştiu doar că am căzut, colegul meu a căzut lângă mine şi din acel moment am început să fim loviţi cu pumnii şi picioarele. (…) Eram loviţi cu sete, cu sălbăticie şi, în ciuda faptului că imploram să nu ne mai lovească, aceştia nu s-au oprit. M-am temut pentru viaţa mea”

Ştefania Nistor (Sursa: News.ro.)