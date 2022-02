Tuneluri medievale sub un oraș din România. Pot fi o reală mină de aur pentru turism

Tuneluri medievale sub un oraș din România. Ele pot fi o reală mină de aur pentru turism. Orașul se află la 100 de kilometri de Timișoara și stă pe o adevărată comoară. Sub acel oraș se dezvăluie o adevărată lume medievală subterană, alcătuită din rețeaua de tuneluri de mari dimensiuni care străbate subsolul orașului pe sub case și străzi.

Tuneluri medievale sub un oraș din România

Orașul sub care se află rețeaua de tuneluri amintită este Oravița, situat la 100 de kilometri de Timișoara. Deși rețeaua de tuneluri este declarată de multă vreme monument istoric, nimeni nu îi cunoaște cu exactitate traseul, fiind ca un adevărat labirint.

Rețeaua de tuneluri a fost construită vreme de 21 de ani, între 1733 și 1754, ca să dreneze apele pârâului Oravița, afluenții săi și apele menajere ale gospodăriilor din localitate. Pentru vechimea ei, dar și a lucrărilor de artă, tunelurile au fost declarate monument istoric, însă nu sunt exploatate în scop turistic.

Tunelul principal are cinci sectoare, fiecare sector având o lungime între 100 de metri și 2 km. Cel mai spectaculos și la lung tronson este așezat în orașul vechi, începând din apropiere de barajul Lacul Mic. Tunelul are un diamtru de 4 metri, având mai multe ramificații și ieșiri la suprafață, o parte fiind astupată la ora actuală.

Tunelul este construit din lespezi de calcar, iar pe alocuri din blocuri de tuf calcaros sau cărămidă. Pe anumite zone, podeaua este făcută din dale de piatră, care și acum se mai păstrează în stare bună. De asemenea, peisajul din adâncuri este întregit și de trei cascade subterane care au înălțimi între 1 și 4 metri.

Calea ferată Oraviţa – Anina, cea mai spectaculoasă cale ferată de munte din sud-estul Europei

Dacă ajungi la Oravița, trebuie să știi faptul că cea mai spectaculoasă cale ferată de munte din sud-estul Europei acolo. Calea ferată Oraviţa – Anina este cea mai veche cale ferată de munte din România. Ea a fost dată în funcţiune în decembrie 1863 și a fost denumită și „Semeringul bănăţean”, fiind considerată cea mai frumoasă şi spectaculoasă linie ferată de munte din sud-estul Europei. „Drumul de fier” are 14 tuneluri săpate în stânca muntelui, dar şi 10 viaducte peste văi adânci.

Bătrâna cale ferată are o lungime de 33,4 km și urcă de la 218 m altitudine (Oraviţa) la 558 m (Anina), având o diferenţă de nivel de 338 m, o pantă de înclinare de 20 la mie, dar şi curbe cu raze atât de strânse (114 m).

De precizat este că această cale ferată ocolește Munții Aninei prin Valea Jitinului peste care este și cel mai grandios viaduct, Viductul Jitin, care este înalt de 35 m și lung de 230 m și are 5 deschideri.