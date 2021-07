Tudor Ionescu, alias Tudy, a devenit coleg cu Viorica Dăncilă. Ce funcție ocupă el acum

Îl mai ții minte pe Tudy, fostul iubit al Oanei Zăvoranu? Ce s-a ales de el acum și cu ce anume se ocupă Tudor Tim Ionescu. Bărbatul a devenit coleg cu Viorica Dăncilă. Care este funcția pe care o ocupă în prezent. Românilor nu le-a venit să creadă.

Tudor Tim Ionescu, alias Tudy, a intrat în centrul atenției showbizului românesc în urma relației sale controversate cu actrița Oana Zăvoranu. Ceea ce nu multă lume știe este faptul că Tudy este finul lui Călin Popescu Tăriceanu și a fost angajat consultant la Banca Națională a României, fiind coleg cu fostul premier al României Viorica Dăncilă.

Potrivit celor de la G4Media.ro, Tudor Ionescu zis și Tudy a fost angajat la Cancelaria BNR, în departamentul sustenabilitate și economie verde, unde deținea funcția de „consultant strategie”. Fostul partener al Oanei Zăvoranu a fost angajat acum o lună de zile la Banca Națională a României.

Tudor „Tudy” Ionescu este, așadar, coleg cu Viorica Dăncilă. Fostul premier PSD a fost angajată pe data de 15 mai ocupând funcția de consultant pe Strategia de Sustenabilitate şi Energie Verde la Banca Naţională Română.

Relația controversată dintre Oana Zăvoranu și Tudy a avut loc pe vremea când celebra actriță era căsătorită cu artistul Pepe. Bruneta i-a mărturisit lui Cătălin Măruță, în cadrul podcastului său de pe Youtube, care a fost motivul real pentru care ea și Pepe au divorțat.

„Oana s-a despărțit de Pepe, nu Pepe de Oana. Eu am divorțat cu o lună înainte, dar el nu a știut. Eu am divorțat pentru că nu am mai vrut ca să mă ierte el pe mine. Noi convenisem cu avocații să nu spunem toată tărășenia cu Tudy, să ne despărțim civilizat, dar el s-a dus pe la emisiuni tv și a spus de tot.

Eu nu-l mai iubeam pe Pepe. Așa cum m-am îndrăgostit de el, într-o zi nu am mai simțit nimic. Erau două luni de când eu tot veneam la 5-6 dimineața acasă, dormeam pe canapea. Epuizasem toate coafezele, toate prietenele. Știu, a fost mare tragedie că l-am înșelat!”, a mărturisit Oana Zăvoranu în podcastul lui Cătălin Măruță.