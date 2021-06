Ce a îndrăznit să spună Oana Zăvoranu despre căsnicia lui Pepe cu Raluca Pastramă. Ce surpriză VIDEO

Oana Zăvoranu a fost extrem de transparentă în ultima sa apariție. Cunoscuta actriță a vorbit despre toate subiectele controversate din viața sa. Ce a spus vedeta despre căsnicia dintre Pepe și Raluca Pastramă?

Oana Zăvoranu a spus tot adevărul despre divorțul de Pepe. Au trecut 11 ani de când cei doi au ales să-și spună adio. Tot în cadrul acestui podcast bruneta a mărturisit că inițial cei doi conveniseră să nu facă un scandal în presă din această cauză, dar socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg.

Pepe a început ulterior să-și spună durerea pe la diverse emisiuni și mai apoi totul a escaladat. Oana îl înșelate deja cu Tudi și a susținut că nu a mai vrut ca artistul să o ierte și să o ia de la capăt.

Dezvăluirile-bombă au continuat mai apoi cu alte capitole controversate din viața sa: „Oana s-a despărțit de Pepe, nu Pepe de Oana. Eu am divorțat cu o lună înainte, dar el nu a știut.

Eu am divorțat pentru că nu am mai vrut ca să mă ierte el pe mine. Noi convenisem cu avocații să nu spunem toată tărășenia cu Tudy, să ne despărțim civilizat, dar el s-a dus pe la emisiuni tv și a spus de tot.

Eu nu-l mai iubeam pe Pepe. Așa cum m-am îndrăgostit de el, într-o zi nu am mai simțit nimic. Erau două luni de când eu tot veneam la 5-6 dimineața acasă, dormeam pe canapea. Epuizasem toate coafezele, toate prietenele. Știu, a fost mare tragedie că l-am înșelat!” Ce spune celebra brunetă despre cea de-a doua soție a fostului partener?

„El nu a plâns, șase luni a fost pe la televizor, a suferit în el. Cât timp a trecut până când și-a pus el pirostriile? În timpul ăsta nu a stat degeaba. Nu că și-a făcut o relație, dar s-a și însurat. Doliul se poartă un an, nu?! Nu m-a durut, cât m-a iritat căsnicia lui Pepe cu Raluca, pentru că am simțit că este făcută la ambiție. Nu am crezut niciodată în această căsnicie, îmi pare rău. Scandalul și tot ce s-a întâmplat cu el a fost pentru că am fost ațâțată. Nu am suferit deloc, eu am fost ofticoasă. L-am iubit și s-a terminat. Mai departe a fost oftică”

Oana Zăvoranu (Sursa: podcast Acasă La Măruță)