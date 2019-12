Tudor Gheorghe și-a injectat heroină. Artistul povestește ce a simțit atunci: ”Îngeri de argint zburau”

Despre Tudor Gheorghe știe toată lumea, mai ales din postura de cant-autor. Este unul din cei mai iubiți muzicieni, poate printre ultimii lăutari autentici din zona Olteniei. Dar nu multă lume știe că este și actor, meserie ce, uneori, cere și anumite sacrificii și transpunere în personaj.

Într-un interviu, acordat recent, artistul și-a șocat fanii, după ce a recunoscut că s-a drogat. Tudor Gheorghe a recunoscut cu mâna pe inimă că a s-a drogat cu heroină, spunând că a vrut să vadă ce senzații trăiesc consumatorii de astfel de droguri, așa că nu a stat prea mult pe gânduri și s-a injectat. Totul a fost un simplu experiment, așa cum a declarat artistul. Artistul a fost foarte clar atunci când a vorbit despre asta, precizând că a fost asistat de doi medici în experimentul său în lumea tenebroasă a drogurilor. Chair aceștia au fost cei care au fost de acord să-i injecteze drogul celebrului cântăreț român.

”Eu sunt actor la bază şi m-am gândit dacă o să joc vreodată rolul unui drogat. Am rugat doi medici în Long Island, lângă New York, şi mi-au injectat heroină. I-am rugat să mă filmeze în timp ce mă manifestam. Am fost civilizat. Am pupat mâna gazdei, Luiza, şi m-am dus la culcare.”