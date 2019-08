Tudor Gheorghe iubește aceeași femeie, de 53 de ani. Cum arată soția sa

Îndrăgitul artist Tudor Gheorghe sărbătorește, astăzi – 1 august, 74 ani de existență, vârstă la care se poate mândri cu o carieră bogată și cu o căsnicie cum rar mai există. Au trecut mai bine de cinci decenii de când Tudor Gheorghe și Georgeta Luchian au decenit soț și soție, iar povestea lor își urmează cursul la fel de frumos ca la început.

Tudor Gheorghe, căsnicie de 53 de ani

În prima zi a lunii august, Tudor Gheorghe aniversează 74 de ani de existență. Dacă pe plan profesional, acesta este un artist desăvârșit, pe cel personal el se poate mândri cu o căsnicie, care durează de 53 de ani, cu actrița și poeta Georgeta Luchian. Artistul a vorbit cu emoție despre momentul întâlnirii cu aleasa lui și despre căminul pe care și l-a construit alături de aceasta.

„În anii studenţiei am întâlnit-o prima oară. Era de o frumuseţe absolută şi m-a fascinat încă din prima clipă. Mă duceam de fiecare dată să o văd în spectacole.

Când am revenit în Craiova, după terminarea Institutului de Teatru, am reîntâlnit-o. Din toamna lui 1966 şi până astăzi nu ne-am mai despărţit. Ea a fost cel mai important cenzor al meu, m-a învăţat să gătesc şi să fac din bucătărie micul meu refugiu. Secretul căsniciei noastre este acela că nu am îmbinat niciodată profesia cu viaţa de familie. Împreună avem un fiu, pe Tudor Adrian, care ne-a dăruit un nepot”, a povestit Tudor Gheorghe pentru click.ro.

Sursa foto: Agerpres

Rol de bunici

Artistul, care este ocupat în această perioadă cu repetiţii pentru concertele sale, dar şi pentru spectacolul din 21 decembrie, „Degeaba 30”, de la Sala Palatului, se bucură alături de soția sa de rolul de bunici.

„Cred că acum îmi joc ultimul rol de suflet… Nu-l joc, îl trăiesc! E vorba de «rolul» de bunică, pe care îl «interpretez» alături de soţul meu, Tudor Gheorghe. Ne trăim cu bucurie «rolurile» de bătrâneţe alături de nepotul Tudor Gheorghe Constantin care are şapte ani”, a spus actriţa Georgeta Luchian pentru Gazeta de Sud.