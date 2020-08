Tudor Gheorghe are probleme cu banii. Ce a mărturisit acum artistul

Maestrul Tudor Gheorghe are o problemă cu banii pe care spune că îi va primi la concerte, când acestea vor fi reluate. Cântărețul își face probleme că autoritățile vor limita numărul de spectatori, iar de-aici toate problemele legate de bani.

Maestrul Tudor Gheorghe se gândește la reluarea concertelor, dar nu știe cu ce bani va plăti orchestra

Maestrul a acordat recent un interviu pentru cunoscutul jurnalist Marius Tucă în care a vorbit despre perioada stării de urgență și cum s-a descurcat izolat la domiciliu, ca majoritatea românilor, dar și despre reluarea activității la cunoscutele sale concerte, dar a vorbit și despre bani.

Tudor Gheorghe susține că nu s-a plictisit în pandemie: „Mă întreabă lumea cum suport. Ei bine, pentru mine, un tip care timp de 230-250 de zile pe an bântuie prin țară, prin turnee, statul acasă a fost o binecuvântare. Da, domnule, am stat acasă!

”Fac o gaură în mască să câte ăla la oboi?”

Am scris, m-am odihnit, am visat, am gătit, m-am relaxat, am făcut sport, nu m-am plictisit nicio secundă. Tot se vaită mulți că se plictisesc. Cum să te plictisești? Citește, fă ceva! Oamenii lipsiți total de fantezie se plictisesc. Eu am atâtea lucruri de făcut!”, a declarat Tudor Gheorghe într-un interviu pentru Marius Tucă.

Tudor Gheorghe spune că ar fi o adevărată experiență să fie nevoit să cânte cu masca pe figură. Recunoaște că reluarea spectacolelor va fi problematică. „Dacă ăștia o țin tot timpul așa, să avem masca pe figură, eu mă și văd cântând cu masca pe figură. Îmi place ca idee. Toată orchestra cu mască… Viorile mai merg, dar fac o gaură în mască să câte ăla la oboi?

Doi la mână – spectacolele mele nu sunt sponsorizate. Pe mine mă ține publicul care mă cinstește cu prezența. Ori dacă tu vii și îmi faci mie ordine, îmi spui că nu mai pot să intre decât 100 de inși, cum plătesc eu orchestra de lângă mine?”, se întreabă Tudor Gheorghe.