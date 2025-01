Reacția lui Alex Beni de la Insula Iubirii, când și-a găsit mașina vandalizată în parcare: ”E praf toată pe partea stângă, nu înțeleg de ce fac oamenii asta!”

Alex Beni, fost concurent și ispită la emisiunea „Insula Iubirii,” a început anul cu un eveniment nedorit. Tânărul a descoperit recent că mașina sa a fost vandalizată, un incident care l-a lăsat cu multe întrebări, dar fără dorința de a investiga mai departe.

Incidentul a fost observat de Alex Beni atunci când și-a dus mașina la spălătorie. Partea stângă a automobilului, un bolid de lux, era zgâriată pe toată lungimea.

„Am văzut la spălătorie azi, când am spălat-o. E praf toată mașina pe partea stângă, e zgâriată cu cheia dintr-un capăt în celălalt. Dar nu e o problemă, am rezolvat. E asigurată mașina, are CASCO, o voi repara”, a declarat Alex Beni.