Ce pensie are, de fapt, Tudor Gheorghe. Suma i-a uluit pe români

Până la o adevărată afirmare în muzică, Tudor Gheorghe a trăit tot pe scenă, dar pe cea a teatrului, jucând roluri de comedie sau dramă alături de mari acotori craioveni ai timpului. În 1969, a ieșit la rampă cu primul său recital, ”Menestrel la curțile dorului”, apoi o parte dintre concertele sale au cunoscut cenzura vremii, ”Cântece cu gura închisă”. După ce a revenit pe scenă, în 1998, a avut drumul netezit spre public, cunoscând uriașul succes. Astăzi, la 74 de ani, continuă să facă ceea ce i-a fost dat, drept pentru care se consideră „unul dintre cei mai bogați români”.

Artiştii interpreţi sau executanţi care au desfăşurat activitate artistic-interpretativă în regim de liberprofesionist beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru activitatea lor, la îndeplinirea cumulativă a mai multor condiții. Dat fiind sensibilul subiect al discuției, controversat în această sferă, mulți soliști de muzică populară plângându-se de penisa mică pe care o încasează, Tudor Gheorghe pare să nu fie deranjat de condițiile impuse de lege.

Primește lunar 2.000 de lei și se consideră „unul dintre cei mai bogați români, ba chiar este de părere că suma primită, ca artist, este una mare.

„Sunt unul dintre cei mai bogați români, dar nu în lucruri materiale. Nici casa nu e pe numele meu. Practic, nu am nimic. Am construit casa cu fiul meu, el o va moșteni, ca să nu mai umblăm cu succesiuni și cu alte prostii. Sincer, nici nu știu ce pensie am. Vreo 2.000 de lei, ca artist, e destul de mult, nu?”, a declarat Tudor Gheorghe într-un interviu acordat pentru revista Taifasuri.