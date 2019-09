Tudor Chirilă, dezvăluire cutremurătoare la Vocea României. Ce s-a întâmplat în familia lui când i-a murit bunicul

Tudor Chirilă a făcut o dezvăluire cutremurătoare la ”Vocea României”, vineri, 27 septembrie. Ce s-a întâmplat în familia lui când i-a murit bunicul?

Drama, o specie a genului dramatic, dar și o caracterizare a momentelor din viața reală. De un astfel de moment i-a amintit un concurent lui Chirilă. Este vorba de Kevin Magalhaes, care a pășit pe scena de talente cu o greutate mare în spate. Despre povestea sa a spus doar că este specială. Bărbatul a pierdut-o pe sora sa, în 2007, iar de atunci spune că totul s-a schimbat pentru el.

”Eu am pierdut-o pe sora mea în 2007 și totul s-a schimbat în viața mea. Nu am știut ce să fac, ce să știu. Am fost o persoană solară. A vrut să…Mă doare să mă gândesc la ea. Eu o am tot timpul cu mine. E o amintire de la ea. E un lănțișor. Când sunt pe scenă și cânt această piesă, simt că vorbesc cu ea”, a povestit concurentul, în culise.

”Eu știu ce înseamnă”

Ajuns pe scenă, a cântat piesa lui Michael Jackson – ”She’s Out of My Life” și a întors toate cele patru scaune de la primele note înalte atinse. Întrebat de Tudor de ce a ales această piesă, caracterizată de Brenciu drept scurtă, a spus că totul are o explicație.

Și-a spus istoria, apoi a primit compătimire din partea solistului de la ”Vama”, spunându-i, la rândul său, un moment dificil din viața sa, în care a învățat ”să joace când e jale în casă”. Artistul a spus că știe ce înseamnă să cânți când în sufletul tău e furtună, lucru învățat de la mama sa, Iarina Demian, care a fost nevoită să joace, împărtășind aceeași pasiune cu fiul său, când tatăl ei se stingea din viață.