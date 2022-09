Trupa „Gaz pe Foc” se reunește. Ce mai fac băieţii după care suspinau toate fetele din România în anii 2000

Lucian Viziru, Paul Panait, Andrei Roșu și Alin Lupșa sunt cei patru bărbați care au făcut furori în anii 2000, cu trupa Gaz pe Foc. Cei patru artiști puneau pe jar inimile fanelor, atunci când apăreau pe scenă. La 30 de ani la înființarea celebrului grup, cei patru soliști s-au reunit și au lansat o nouă piesă, pentru o cauză nobilă.

La 30 de ani de la înființarea trupei Gaz pe Foc, Paul Panait, Andrei Roșu, Lucian Viziru și Alin Lupșa s-au reunit pentru a pune un zâmbet pe buze, din nou, milioanelor de fani pe care i-au cucerit în anii 2000.

Cele mai cunoscute hituri ale formației au răsunat pe scena de la Untold, la Cluj, în luna august a acestui an, acolo unde cei patru soliști de la Gaz pe Foc au făcut un spectacol de zile mari.

Motivul pentru care cei patru cântăreți s-au reunit și au lansat o nouă piesă, intitulată „Încă te caut” este extrem de nobil. Cei de la Gaz pe Foc vor să strângă cât mai multe donații pentru fundația HOSPICE Casa Speranței, cu ocazia aniversării a trei decenii de activitate.

Trupa Gaz pe Foc va susține o serie de concerte caritabile în cele mai mari orașe ale României, iar cei interesați pot dona o sumă de 4 euro prin SMS la 8864, cu textul TIMP.

Lucian Viziru – Am avut deja prima noastra apariție după 20 de ani, la Cluj, la Untold. Am cântat pentru 10 mii de oameni, iar reactia oamenilor a fost foarte bună. A fost extraordinar.

„Andrei Roșu – Noi am făcut 30 de ani de la înființarea trupei. O fundatie pe care o sustinem implineste si ea 30 de ani de la infiintare si am zis ca sa ne reunim, sa scoate o melodie pe care sa o foloseasca si sa strangem bani pentru aceasta fundatie.

Lucian Viziru a reintrat, recent, în atenția publicului din România, după ce a fost invitat la podcastul Acasă la Măruță, acolo unde a relatat cum a fost la un pas de moarte, din cauza unor probleme de sănătate, și cât de frumoasă este actuala lui viață de familie.

În ceea ce-i privește pe colegii săi de trupă, Alin Lupșa este de profesie medic stomatolog și are un fiu de 18 ani. Paul Panait a continuat să urmeze o carieră în muzică și s-a mutat, acum cinci ani, cu familia în Canada.

Andrei Roșu este un mare sportiv al României. În anul 2011, artistul a intrat în Cartea Recordurilor, devenind primul om din lume care a alergat 7 maratoane și 7 ultramaratoane pe 7 continente.

Alin Lupșa – Am terminat medicina în 1999 și în 2000 am început să procesez. Nu am renunțat niciodată la stomatologie. Eu cred că poți face două lucruri bine în același timp. Am un băiat de 18 ani, pe nume Andrei.

Paul Panait – Am continuat cu muzica, m-am mutat la Canada acum cinci ani de zile. Am familia in Toronto. Viata e frumoasa acolo, m-am obisnuit, e alta lume”, au povestit soliștii la emisiunea La Măruță.