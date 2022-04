Ce a spus Lucian Viziru despre Simona Gherghe chiar în fața lui Cătălin Măruță. Vedeta Pro TV a rămas fără cuvinte

Lucian Viziru a revenit de ceva timp în Germania, acolo unde a locuit cu familia lui. El a venit în platoul emisiunii La Măruță, unde a participat la temuta rubrică a sosurilor iuți. Întrucât a declarat că are unele probleme de sănătate, actorul a preferat, din start, să răspundă la întrebările „picante” în loc să mănânce iute.

Lucian Viziru a fost întrebat mai întâi de starea de sa de sănătate, având în vedere că, recent, acuza anumite probleme medicale, ajungând la spital.

„La un moment dat am avut o miocardita, am ajuns la spital din cauza bilei, iar miocardita a fost la un moment dat, dar nu știu când. Am sunat medicul gastroenterolog înainte să vin la rubrica asta a sosurilor iuți”, a declarat Lucian Viziru.