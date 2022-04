Trucurile producătorilor de mobilă pentru păstrarea mobilierului în condiții excelente. Puțini procedează așa, din păcate

Cum poți păstra mobilierul în condiții cât mai bune. Din păcate, puțini procedează așa. Specialiștii vin însă cu sfaturi pertinente, pentru a evita cele mai frecvente greșeli care pot compromite durata de viață a mobilei tale. Iată trucurile producătorilor de mobilă pe care le poți folosi și tu, atunci când vine vorba despre mobilierul de bucătărie, un tip de mobilă care necesită o atenție mai specială.

Ce trucuri au producătorii de mobilă pentru păstrarea mobilierului

Mobilierul de bucătărie are nevoie de o atenție aparte, având în vedere că această cameră are adesea fluctuații de temperatură, dar și un grad mai ridicat de umiditate, dat fiind faptul că este un spațiu în care se gătește, pot fi aburi etc. De altfel, specialiștii spun că temperatura ridicată de la aragaz constituie primul dușman al mobilierului de bucătărie. Astfel, toate secțiunile alăturate aragazului sunt expuse pericolului. Căldura emanată de flacără și de cuptor face ca mobilierul să se deterioreze în timp, însă pentru a-l proteja un truc ar fi să miști aragazul puțin mai în față.

Pentru o mai mare protecție, se mai poate adăuga și un separator din aluminiu pe părțile laterale, care ține căldura departe de margine. Te mai poți folosi și de o plintă laterală pentru blat.

Temperaturile ridicate afectează și mobilierul cu fațade de peliculă, iar pentru a rezolva problema, specialiștii recomandă să alegi din start profiluri înfășurate cu peliculă. Iar ca să protejezi secțiunile superioare ale dulapurilor de aburul provenit de la aragaz, poți face hota mai lată decât aragazul.

De ce trebuie să ștergi mobila în mod constant

Atunci când îți instalezi chiuveta, ai grijă ca decupajul blatului pentru chiuvetă să nu fie acoperit cu silicon sanitar, întrucât acesta nu este cea mai bună soluție. Este mai indicat să folosești un adeziv PVA rezistent la umiditate marcat cu D3. Acesta se absoarbe mai bine în PAL și formează un strat protector puternic.

Chiuveta se poate instala deja pe silicon, întrucât acesta protejează tăietura de umiditatea care curge. De asemenea, se recomandă să lipești cu silicon toate îmbinările și elementele decorative, pentru a proteja mobila de bucătărie de umezeală.

Un alt sfat pentru ca mobila să dureze cât mai mult în timp este să ștergi de praf mobila în mod constant. De asemenea, ai grijă să nu folosești apa atunci când cureți piesele de mobilier. Nu uda mobila, întrucât apa lasă pete pe mobilă sau îl va face să se umfle.