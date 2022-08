Trucul cu care faci economii în Grecia. Așa nu vei mai da 300 de lei

Românii care au fost deja acolo au spus care este trucul cu care faci economii în Grecia. În plin sezon al vacanțelor în Grecia, turiștii românii care sunt acolo ori s-au întors din concediu și-au împărtășit experiențele personale celor care urmează să ajungă acolo. Cum poți scuti dintr-un foc 300 de lei, vezi în rândurile de mai jos.

Prețurile în Grecia au crescut față de anul trecut, astfel că cei care au dat piept cu majorările de acolo au sfaturi prețioase pentru turiștii români care încă nu au plecat în concediu. Aceștia pot economisi bani frumoși dacă vor ține cont de câteva chestii observate de către cei care au vizitat deja Grecia.

Este cazul unui turist român care a petrecut concediul în Thassos și a descoperit cum se pot economisi bani atunci când sunt luate în calcul și împrejurimile, după cum a scris el pe pagina proprie socială.

„Aș vrea să ofer un trick celor care își petrec vacanța pe insulă și vor să viziteze Kavala (chiar merită o zi de concediu petrecută acolo!!!). Mergeți cu autoturismul până în Skala Prinos, acolo îl lăsați în parcare, și luați ca și pasageri ferry boat-ul.

Ajungeți în Kavala, portul este exact la baza orașului vechi, vizitați, cumpărați, mâncați, vă întoarceți la ferry, iar când ajungeți la Skala Prinos vă recuperați mașina. În acest mod economisiți cel puțin 60 de euro. Adică 2×30 ferry, plus parcarea. Din păcate, eu nu am procedat așa pentru că nu am știut”, a scris turistul roân pe Forum Thassos.