Trucul banal pentru a vedea dacă ouăle au expirat. Ce trebuie să faci, de fapt

Există câteva alimente de bază, ce-i drept destul de puține, care pot fi consumate, pentru o perioadă limitată de timp, și după ce au expirat. Oricât ar părea ele de perisabile, iaurtul, sosul de roșii și ouăle, de pildă, se numără printre ele. Cel mai probabil cunoști această informație, și anume că data la care expiră ouăle a fost determinată la 30 de zile, însă acestea pot fi consumate și după expirare. Descoperă în continuare trucul banal pentru a vedea dacă ouăle au expirat.

Trucul banal pentru a vedea dacă ouăle au expirat

Trei tipuri de produse pot fi consumate în siguranță chiar și după expirarea termenului de valabilitate, pe o perioadă de timp mai mică sau mai mare, în funcție de modalitate de conservare. Vorbim despre produsele proaspete, care pot fi consumate câteva zile în plus, produsele congelate, câteva săptămâni în plus, și conservate sau uscate, câteva luni sau chiar ani în plus.

Poate îți vine greu de crezut, însă ouăle, care sunt atât de sensibile, pot fi mâncate în siguranță și după expirarea termenului de valabilitate, stabilit la 30 de zile. Ele pot fi bune chiar și două săptămâni mai târziu, dacă au fost ținute la rece și sunt, în mod evident, intacte.

Înainte de a le consuma însă, ar fi bine să le verifici, pentru a te asigura că ele sunt încă bune. Acest lucru poate fi făcut cu ușurință, apelând la un truc banal, pe care toate gospodinele ar trebui să îl știe.

Citește și: Câte minute se fierb ouăle, de fapt. Ce trebuie să faci, în funcție de preferințele pe care le ai

Ce trebuie să faci, de fapt

Pentru a afla dacă ouăle care ți-au rămas sunt apte pentru a fi consumate, tot ce trebuie să faci este să le scufunzi într-un vas transparent, un pahar, spre exemplu, în apă rece.

Dacă ouăle se scufundă (stau pe fundul recipientului) înseamnă că pot fi încă folosite. În cazul în care acestea se ridică la suprafață, trebuie să le arunci pentru că nu mai sunt bune.

Un alt test, să-l numim așa, implică agitarea oului. Ce ai de făcut este să duci oul la nivelul urechii și să îl agiți. Astfel, îl vei testa pentru prospețime. Dacă din ou se aude un zgomot ca și cum ai agita apa, atuci trebuie să știi că acesta este stricat. Dacă nu se aude nimic din interior, poți consuma fără grijă oul.