Triunghi amoros la Puterea Dragostei! Daiana e încă îndrăgostită de Fernando

Triunghi amoros la Puterea Dragostei! Daiana este încă îndrăgostită de Fernando, iar Gabriel a ajuns la capătul răbdării. Ce promisiune i-a făcut bruneta pentru a aplana conflictul creat în casă și cu colegii de platou?

Iubirea nu e simplă deloc la Puterea Dragostei și se pare că rar își alege un drum care să nu fie întortocheat. Unul din cele mai noi cupluri din casa Puterea Dragostei este format din Daiana și Gabi. El o place la nebunie, în timp ce ea mai ține legătura și cu Fernando. Amintim că fostul iubit al brunetei a fost și el concurent la show-ul iubirii, dar a părăsit competiția.

Nu mare i-a fost mirarea când Daiana l-a văzut coborând în casa fetelor în ediția apropiată venirii sale. Cei doi au avut o relație de câteva luni, iar acum brunete încearcă să de o nouă șansă iubirii. Din păcate, pare că trecutul nu-i dă pace, iar acțiunile sale îl fac pe noul pretendent să renunțe ușor la relația cu ea. Aceasta a recunoscut în cele din urmă că a păstrat legătura cu fostul amorez și că au vorbit inclusiv de ziua sa de naștere.

„Ieri am vorbit cu el, nu, alaltăieri. Și de ziua mea am vorbit cu el. Promit de față cu toți că diseară când iau telefonul o să-i dau block să nu mai vorbesc și să nu mai fie nicio discuție pe tema asta”

Daiana

„La tine tot e posibil! La mine nu e prima dată când se întâmplă asta cu o fată. Îmi place de ea și aș aștepta, dar nici așa. Eu am stat cu o femeie care m-a înșelat, dar nu am vrut să văd nici stânga nici dreapta până când nu am văzut eu cu ochii mei, deși persoanele apropiate de mine mi-au zis”

Gabriel