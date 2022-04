Vești șocante pentru Tristan Tate ar fi sechestrat o femeie din SUA. Ce se întâmplă acum cu fostul iubit al Biancăi Drăgușanu. Luni, 11 aprilie, autoritățile și procurorii ilfoveni au descins în vila din Pipera a fraților Tristan și Emory Andrew Tate, după ce fostul iubit al Biancăi Drăgușanu a fost acuzat de faptul că ar fi sechestrat două femei.

Una dintre victime ar fi un cetățean american, iar cele două femei ar fi urmat să fie forțate să facă parte dintr-un lanț de trafic cu carne vie. De altfel, polițiștii au fost alertați chiar de către oficiali ai Ambasadei SUA la București.

Mama uneia dintre fetele care se aflau în vila lui Tristan Tate în momentul în care au dat buzna mascații a declarat că nu îi vine să creadă situația în care este pusă.

Femeia susține că fiica ei de 21 de ani, Emma Aida Gabbey, este o studentă silitoare și extrem de cuminte, fiind racolată de către o femeie cu experiență în domeniu.

De asemenea, mama americancei a dezvăluit faptul că ar fi observat o mică schimbare în atitudinea fiicei sale, în ultima perioadă.

„Copilul meu e un copil cuminte, niciodată nu mi-a făcut probleme. Mereu o întrebam dacă are prieten și-mi spunea: ‘Nu, mami. Eu doar mă duc la facultate’. E un copil foarte cuminte, cred că de-aia a și racolat-o, că e prea naivă. Mi-a zis că iese la un suc cu o prietenă.

Mie mi s-a părut un lucru ciudat de la început, de când am văzut poze cu fata cu care zicea că iese. Am văzut că fata aia avea o figură mai dubioasă, nu mi-a plăcut, dar am zis să nu-i zic nimic copilului meu.

M-am gândit că e colegă cu ea, iese și ea la o cafea cu o colegă, nu face nimic rău. Asta cred că e de-aia de racolează. Clar anturajul e de vină! Fata mea are 21 de ani, e anul II la facultate. De o lună de zile parcă nu-mi mai spunea tot ce face.

Ea care înainte îmi zicea tot-tot. Ea s-a dus la mai multe prezentări. Cred că ăsta (n.r. Tristan Tate) asta face, racolează fete naive de la prezentări. Așa mă gândesc. Cred că de acolo a racolat-o ‘peștoaica’ aia și a adus-o la ăsta.

Că mereu mi-a trimis poze: uite, mami, sunt la prezentare, stăm atât, ne dau atâția bani. Copilul îmi spunea tot, nu-mi ascundea nimic.

Cred că a văzut-o naivă și cuminte și a adus-o aici. Voia s-o vândă aici sau peste hotare. Ce-o fi zis: Hai, că asta e tocmai bună, că e cuminte, naivă”, a declarat mama uneia dintre cele două fete, potrivit Gândul.