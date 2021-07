Bianca Drăgușanu, adevărul despre relațiile din viața ei. Cu ce bărbat regretă vedeta că s-a iubit

O nouă bombă în showbizul românesc? Bianca Drăgușanu, adevărul despre relațiile din viața ei. Vedeta nu are niciun secret față de fanii ei. A dat tot din casă și a mărturisit cu ce bărbat regretă blondina că s-a iubit. Reacția admiratorilor ei când au aflat răspunsul fostei prezentatoare de la Kanal D.

Bianca Drăgușanu a revenit în centrul atenției mass-media, după ce a fost invitată în cadrul podcastului artistului Damian Drăghici, acum puțin timp. Controversatul designer și-a deschis sufletul în fața celebrului lăutar, mărturisindu-i cine este singurul bărbat din viața ei pe care regretă să-l fi iubit vreodată: Alex Bodi.

Fosta asistentă TV de la Un Show Păcătos se mândrește cu faptul că este o femeie puternică și asumată, care a luptat din greu, în toți acești ani, pentru a ajunge astăzi unde este. Este renumită pentru pasiunea ei pentru operațiile estetice dar și viața amoroasă tumultoasă care, de-a lungul anilor, a ținut ocupată prima pagină a publicațiilor mondene.

Deși este de părere că în viață nu este bine să ai regrete și să lucrezi mereu să evoluezi, iată că blondina s-a dat de gol recent. Întrebată care au fost relațiile pe care le regretă, Bianca Drăgușanu a vorbit despre fostul ei soț Alex Bodi, căsnicie pe care ar dori să o șteargă din trecutul ei, și relația cu Tristan Tate.

„Ar fi doi, cu unul m-am casatorit, atât de proastă am fost, încât m-am și măritat cu el, dar nu cu Victor Slav. Am și uitat cum îl cheamă, am probleme cu memoria. Cu al doilea am avut o scurtă relație, nu a fost ce trebuie, Tristan.