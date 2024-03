Trei reguli de aur pentru plantarea bulbilor de flori. Aşa vei avea cea mai frumoasă grădină

Există trei reguli de aur pentru plantarea bulbilor de flori pe care orice grădinar ar trebui să le știe. Termenul „bulb” se referă adesea nu numai la bulbi adevărați, ci și la plantele cu rădăcini tuberoase, tuberculi, cormuri și rizomi, deci poți urma aceste trei reguli și pentru astfel de flori. Cu puțină cunoaștere de bază, oricine poate cultiva bulbi frumoși.

Tipuri de bulbi

Bulbii pot fi separați în două tipuri principale: de primăvară și de vară.

Bulbi de primăvară: De asemenea, numiți bulbi rezistenți, acești bulbi sunt plantați toamna, își petrec iarna în pământ și înfloresc în primăvară.

Unii dintre bulbii de primăvară mai comuni sunt lalelele, irișii, narcisele, zambilele. Acești bulbi necesită câteva săptămâni de temperaturi scăzute pentru a-și întrerupe dormitul și pentru a înflori la potențialul lor maxim.

Bulbi de vară: Acești bulbi sunt plantați primăvara și înfloresc sau fac frunze vara. Gladiolele și crinii sunt exemple comune de bulbi de vară. Unii vor înflori mai târziu în vară sau pentru o perioadă mai lungă de timp, cum ar fi daliile care înfloresc până toamna.

Bulbii de vară nu tolerează temperaturile scăzute și ar trebui plantați doar după ce solul s-a încălzit și nu mai există pericol de îngheț. Dacă sunt achiziționați înainte de momentul plantării, aceștia trebuie păstrați într-un loc răcoros și uscat până la plantare.

Trei reguli de aur pentru plantarea bulbilor de flori

Trebuie să iei în considerare următoarele trei reguli atunci când plantezi bulbii de flori:

Locația – Asigură-te că alegi un loc cu sol bine drenat și expunere la soare adecvată pentru bulbii respectivi. Drenajul este esențial pentru a preveni putrezirea bulbilor, iar expunerea la soare este crucială pentru o înflorire sănătoasă.

adâncimea și distanța de plantare – Îngroapă bulbii la adâncimea corectă, conform recomandărilor specifice pentru fiecare tip de bulb. De asemenea, respectă distanța recomandată între bulbi pentru a permite rădăcinilor să se dezvolte corespunzător și pentru a evita competiția excesivă între plante.

Momentul potrivit – Plantează bulbii în sezonul corespunzător, fie că este vorba de toamnă pentru bulbii de primăvară sau de primăvară pentru cei de vară. Respectarea acestui program va ajuta la asigurarea unei înfloriri sănătoase și abundente a bulbilor tăi de flori.

Ce trebuie să știi despre bulbii de flori

Atât timp cât te asiguri că bulbii au o bună drenare și sunt expuși la soare, îi poți planta aproape oriunde. Drenajul este crucial pentru a preveni putrezirea bulbilor.

Aceștia preferă un sol nisipos sau ușor nisipos, deoarece oferă drenajul și nutrienții de care au nevoie.

Plantele timpurii de primăvară pot fi plantate sub copacii cu frunze căzătoare, unde vor primi suficient soare pentru a înflori înainte ca frunzele copacului să blocheze lumina.

Cu toate acestea, vor înflori bine doar în primul an, deoarece vor avea nevoie de lumină mai târziu în sezon pentru a aduna suficientă energie pentru florile din anul următor.

Bulbii pot fi crescuți în multe feluri – grădini formale, grădini de pajiște, împrăștiați în peluze, sub copaci sau plantați strategic în paturi și margini. Mulți bulbi se naturalizează într-o zonă și se înmulțesc, revenind an de an, deci planifică cu atenție.