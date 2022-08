Trei persoane, printre care şi un salvamar, s-au înecat astăzi la Eforie Nord şi Saturn. Steagul roșu a fost arborat pe litoral

Steagul roșu a fost arborat pe litoral după ce trei persoane s-au înecat. Evenimentele tragice au avut loc în stațiunile Eforie Nord și Saturn în cursul zilei de astăzi. Marea este zbuciumată în partea aceasta a sezonului. Trei persoane și-au pierdut viața în valuri, după ce s-au avântat mai mult în larg. Doi bărbați s-au înecat în Eforie Nord și un altul în Satur. Ce detalii se mai cunosc despre incident?

Update: Un salvamar și-a pierdut viața încercând să salveze viața unui tânăr care a murit în tragedia de astăzi. El s-a aventurat în larg în ciuda steagului roșu arborat.

Marea este extrem de zbuciumată în această perioadă. Trei bărbați au murit în cursul zilei de astăzi în valuri, după ce s-au avântat în larg. Două persoane și-au pierdut viața în Eforie Nord și o alta în stațiunea Saturn.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje SMURD și SAJ Constanța. Din păcate, bărbații din Eforie Nord nu au răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decesul lor imediat. Este vorba despre un bărbat de 28 de ani din județul Ialomița și de unul de 48 de ani din județul Dâmbovița.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a postat în urmă cu ceva timp un mesaj după revolta multora în urma deciziei sale în privința geamandurilor.

Raed Arafat a crezut că aspectul acestora îi va speria pe turiști și îi vor ține pe oameni departe de locurile periculoase în care se aventurează. Salvatorii susțin că sunt sinistre. Pe crucea roșie mai este prezent și mesajul: ”Pericol de înec după acest punct! 30 de oameni au murit anul trecut după ce au depășit geamandurile. Întoarce-te acum!”.

,,Ca sa fie vizibil si sa atraga atentia, nu putea fi o mica minge plutitoare, fiind necesara o vizibilitate mai mare cand te apropii de zona de pericol. Ideea unei cruci de culoare rosie poate fi interpretata in mai multe feluri, insa ea semnaleaza pericolul de la distanta, iar cand te apropii de ea si mai mult, poti citi si textul de avertizare, atragandu-ti atentia ca deja esti foarte aproape de pericol.

Poate din lipsa de subiecte in spatiul public, si prin grija unor personaje care indiferent ce am face, tot prost e, s-a umplut facebook si media de comentarii, inclusiv a unor “asa zisi responsabili” in domeniul salvarii din mare, pentru care interesul principal este de a “nu deranja si a se inscrie in trendul criticilor” in loc de a fi interesati de salvarea de vieti si de implementarea unor metode inovative cu probabilitatea ca prin noile metode cateva vieti sa fie salavate”, a scris Raed Arafat pe Facebook.