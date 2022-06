De ce Raed Arafat nu merge niciodată în concediu. Motivul e neașteptat (exclusiv)

În perioada pandemiei de coronavirus, autoritățile din România au emis o serie de reguli și restricții. Printre cei care ne țineau la curent cu evoluția cazurilor de COVID a fost Raed Arafat. Actualul secretar de stat în Ministerul de Interne era mai mereu prezent la televizor, pentru a ne informa cu privire la virusul nemilos. Profesia îi ocupă cel mai mult timp, motiv pentru care șeful DSU face sacrificii și compromisuri. Am aflat de ce medicul nu merge niciodată în concediu. Iată ce a declarat, în exclusivitate pentru Playtech-Impact.

Ce nu știai despre Raed Arafat

Raed Arafat își petrece mai toate verile la birou. Zile de concediu nu sunt prevăzute nici în 2022. Potrivit declarațiilor sale, secretarul de stat în MAI nu a mai fost oficial în vacanță din 2004! Medicul a vorbit cu Playtech-Impact despre acest subiect.

La cei 58 de ani, Raed Arafat este unul dintre cei mai cunoscuți medici români. Ajuns în țara noastră în 1981, pentru a studia Ingineria, tânărul născut la Nablus, Cisiordania, a sfârșit prin a deveni licențiat în medicină. După doi ani grei de pandemie, în care s-a aflat zilnic pe „baricade”, fără nicio zi de concediu, șeful DSU nu vrea să audă de vacanță nici în 2022.

„Nu am nimic planificat pe această temă. Ca atare, nu știu ce să vă răspund!”, a declarat Arafat pentru Impact.ro.

Motivul pentru care nu merge niciodată în concediu

În ciuda problemelor majore din ultimii doi ani, când România s-a luptat oficial cu o pandemie, Raed Arafat nu simte nevoia de relaxare. Mai mult, susține senin că nu este atras de un subiect pentru care oamenii își fac planuri și speranțe cu luni înainte.

„Nu am să vă spun vreo metodă prin care înfrunt stresul și provocările meseriei mele. Eu nu văd niciun fel de probleme, așa că nu am să mă opresc. Eu sunt obișnuit să muncesc, așa că asta voi face! Acum vă rog să mă scuzați, dar am o ședință de pregătit”, a explicat medicul.

Nu este adeptul vacanțelor

Considerat de mulți colegi un „workaholic”, secretarul de stat nu este deranjat de această etichetă: „Eu din 2004 nu am mai avut vacanță. Această problemă eu nu o am, dar asta nu înseamnă că nu îi înțeleg pe cei care își programează și care vor să meargă în vacanță”, declara Raed Arafat în mai 2020.

Pentru șeful DSU, „medicina nu este neapărat o muncă. E o chestie pe care o iubesc și nu pot să o separ. (…) Îmi place să mă duc să fac gardă și să lucrez, inclusiv de Revelion, de Crăciun, și consider că este foarte important să nu se piardă legătura cu medicina sub nicio formă. În final, dacă pierzi legătura cu medicina, situația va fi mult mai rea, inclusiv pentru funcția pe care o am, pentru că dacă aici te rupi de realitate, atunci orice faci este departe de realitate”.