Tratamentul pe care îl folosește Ramona Bădescu pentru piele. Așa se menține frumoasă la 53 de ani

Ramona Bădescu a arătat mereu spectaculos. Însă, la 53 de ani, vedeta radiază din toate punctele de vedere. Are gene bune, dar acordă și importanță aspectului fizic. Cunoscută pentru silueta trasă prin inel, picioarele lungi și pielea fină, actrița este adepta unui tratament miraculos, pe care l-a dezvăluit fanelor sale. Ce ritual de înfrumusețare are cântăreața?

Ramona Bădescu a descoperit elixirul frumuseții. Fostul model se răsfață cu tratamente naturiste, despre care spune că funcționează. Deoarece cariera i-o cere, bruneta trebuie să arate mereu impecabil, așa că apelează la mixuri de vitamine pentru piele. Românca demonstrează că vârsta este doar un număr.

Pentru un decolteu apetisant, actrița își face un cocktail din uleiuri cu vitamina A uleioasă, vitamina E și ulei de migdale dulci, pe care îl aplică apoi pe piele și pe față. După cum vedem în poze (vezi GALERIA FOTO), Ramona Bădescu stârnește invidia în rândul multor doamne și domnișoare. Nici nu ai spune că frumoasa brunetă are peste 50 de ani.

Puțină lume știe că artista, care trăiește de foarte mulți ani în Italia, adoră usturoiul proaspăt, pe care îl ia din România. Îl folosește mult la bruschetele cu roșii. Un alt aliment după care se dă în vânt Ramona este mărarul. Deși nu ai crede că silueta impecabilă îi permite să mănânce orice, iată că vedeta se răsfață cu preparate tradiționale. Poftește mereu la mâncare de varză românească.

„Aici, în perioada în care am stat în România, am fost foarte fericită că am putut să găsesc și să folosesc usturoiul proaspăt pe care îl folosesc mult la bruschetele cu roșii. În Italia nu se folosește mult usturoiul, chiar îl aruncă, pun la început și apoi aruncă, însă eu consider că este un aliment important în organism.

În Italia nu se găsește usturoiul verde, proaspăt, și nici mărarul. Eu fac mâncare de mazăre cu usturoi și mărar, mâncare de varză românească, pentru că varza la noi în țară este foarte dulce, bună și moale, în Italia există numai varză tare. Îmi place foarte mult mâncarea de varză tăiată în felii semilună în care pun iaurt.”, a mai dezvăluit actrița.