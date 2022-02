Secretul frumuseții Ramonei Bădescu. Cum se menține tânără, deși are 53 de ani

Ce secret de frumusețe are Ramona Bădescu. Cum se menține vedeta, deși are 53 de ani. S-ar putea spune că actrița a descoperit elixirul tinereții, dat fiind faptul că arată cu 20 de ani mai tânără. Artista locuiește de multă vreme în Italia, acolo unde și-a întemeiat și o familie frumoasă.

Ramona Bădescu arată ca la 30 de ani, deși are 53 de ani. Fanii se întreabă cum se menține așa tânără la chip și la ce trucuri apelează. Dacă unii ar putea crede că artista face vizite dese la cabinetul medicului estetician, ei bine, lucrurile nu stau deloc așa.

Ramona Bădescu vrea să își mențină trăsăturile naturale ale feței, astfel că actrița are secretele ei de frumusețe. Ea a mărturisit că apelează la medicul estetician numai o dată pe an, atunci când își injectează botox pentru a estompa ridurile de pe frunte, fiind singura zonă de pe chip unde intervine în acest mod.

În schimb, Ramona Bădescu apelează mereu la ingrediente cât mai naturale, motiv pentru care alege să-și prepare singură măștile acasă.

„Doar de ceva timp am în­ceput să apelez la botox, în­să nu­mai o dată pe an și nu­mai pentru ri­durile de pe frunte, pe care nu vreau să le las să se adâncească.

Pe de o parte, nu mă gândesc la vârstă și la tre­cerea timpului ca la ceva de speriat, ci ca la ceva na­tural și inerent.

Pe de altă par­te, dincolo de fap­tul că am moștenit de la mama o genă bună, eu sunt dintot­deauna ge­nul de fe­meie care se îngrijește: chiar de cu­rând am fost să-mi fac niște analize și me­dicii mi-au spus că, deși am vârsta fizică de 53 de ani, vârsta mea biolo­gi­că e de doar 37 de ani.

Deci e bine!”, a declarat Ramona Bădescu pentru formula.as.