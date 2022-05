Ce a făcut Ramona Bădescu la iUmor, la 53 de ani. Puține românce pot să o imite

Ramona Bădescu a surprins cu apariția sa pe scena de la iUmor. Vedeta în vârstă de 53 de ani a reușit și de această dată să atragă privirile tuturor. Fosta prezentatoare de TV are un trup de invidiat și se menține incredibil. Mai mult decât atât, ea a demonstrat că este și foarte flexibilă, ceea ce a trezit cu siguranță puțină invidie din partea unor telespectatori. Până și Cheloo a fost vizibil impresionat de finalul programului actriței. Ce a făcut femeia?

Ramona Bădescu este vedeta de la noi care și-a făcut numele cunoscut peste hotare. Aceasta este stabilită de peste 30 de ani în Italia, la Roma, dar revine des în țară. Fosta prezentatoare de TV a surprins cu apariția sa la iUmor.

Bruneta a demonstrat că vârsta este irelevantă și că gena și atenția asupra ei o fac să uite de cei 53 de ani. Cea din urmă este o bună actriță, dar și destul de flexibilă.

Nici lui Cheloo nu i-a venit să creadă inițial ce a văzut, așa că a urcat pe scenă lângă ea. Amintim că vedeta a venit să îi facă un roast Iuliei Albu, moment care s-a terminat într-o echilibristică de nota 10.

„A face să razi pe cineva este foarte greu mai ales că mie îmi place umorul subtil, ironic și diplomatic, fără să jignesc pe cineva.

La textul de la iUmor am lucrat cu Andreas Petrescu, am colaborat foarte bine împreună și am încercat să creăm un moment în care partea culminantă să fie surpriza șpagatului pe care, mulțumesc lui Dumnezeu, am reușit să-l fac! Nici eu nu mai credeam că pot să-l fac!”, a povestit Ramona Bădescu pentru click.ro.