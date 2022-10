Transformare importantă pentru Kitty Cepraga. Cum arată fosta vedetă TV la 42 de ani. Vedeta a ales să plece în Italia, în urmă cu aproape două decenii, unde a luat viața de la zero. Ea a devenit acolo o actriță foarte cunoscută, scenaristă, regizoare, dar și producătoare de filme. Ea s-a întors în România împreună cu fiica ei, Aurora May.

Transformare importantă pentru Kitty Cepraga

Kitty Cepraga a rămas o persoană la fel de discretă, în ciuda succesului avut. În anul 2011, ea s-a căsătorit cu James Goodwin, iar împreună au fetiță, pe Aurora May, care îi calcă pe urme. Perioada de pandemie au petrecut-o în România, iar acum Kitty Cepraga face naveta dintr-o țară în alta, întrucât este și cetățean italian. Kitty Cepraga are acum 42 de ani. Vezi în galeria foto cum arată acum fosta vedetă de televiziune!

Întrebată dacă va rămâne definitiv în România, vedeta a precizat:

„Definitiv este doar moartea pentru că mergem în cealaltă parte a existenței sau a ne-existenței. Momentan sunt în țară, am foarte multe proiecte aici. Eu mă ocup și de cursurile de actorie de la școala italiană din București, fiind și cetățean italian. Sunt între țări”, a declarat Kitty Cepraga, conform Click.ro.

Kristina Cepraga a divorțat după 15 ani de căsnicie

Fiica sa, Aurora May s-a acomodat și în România, a învățat limba română, iar acum este în clasa a II-a. Ea a jucat deja într-un scurt metraj.

„Vom vedea ce va decide ea atunci când va fi mare. Mi se pare, însă, incredibil că a avut șansa deja să joace cu Marius Manole, cu Medeea Marinescu și cu mine într-un scurt metraj, care a avut premiera la TIFF, la San Sebastian și la Sarajevo. A intrat pe zona asta artistică, eu dorindu-mi pentru ea să facă ce-și dorește atunci când va fi mare. Cred că este talentată, face și pian, e un copil cu o sensibilitate artistică foarte dezvoltată și sunt tare mândră de ea!”, a declarat Kitty Cepraga.

Kitty Cepraga a devenit cunoscută încă din adolescență, pe când făcea parte din proiectul de mare succes Școala vedetelor. Ea a urmat apoi cursurile facultății de teatru ulterior, perioadă în care și mutat în Italia. Primul rol important al lui Kitty Cepraga a fost în filmul Unknown Beyond, însă a mai jucat și în Moștenirea, Gun of the Black Sun sau Botticelli Murders.

În Italia, Kristina Cepraga l-a cunoscut și pe cel care i-a devenit soț, pe James Goodwin, un englez cu origini franceze. Ei au o fetiță, pe nume Aurora-May, în vârstă de opt ani. După 15 ani împreună, cei doi au divorțat.