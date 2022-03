Traian Băsescu s-a decis! Cum vrea să își facă dreptate după ce a fost obligat să se mute

După externarea din spital din capitala Belgiei, Traian Băsescu a revenit în cursul serii de ieri în România. Deși vădit slăbit, Traian Băsescu nu a dat aseară nicio declarație de presă, referitor la decizia ÎCCj. În schimb, în cursul acestei zile, fostul președinte a decis să vorbească pentru prima dată de cele întâmplate. În afară de asta, a vorbit și de ce va face, după pierdere vilei de protocol primită de RA APPS.

În cursul acestei dimineți relatam desrpe faptul că aseară, târziu, Traian Băsescu revenea în România, după externarea din Belgia. Primele imagini cu fostul președinte, vădit slăbit, erau date publicității de Antena 3, dar fără nicio reacție din partea acestuia la întrebările reporterilor.

Reamintim că, în urma deciziei ÎCCJ, fostul președinte și-a pierdut toate privilegiile venite odată cu statutul de fost șef de stat. Cu alte cuvinte, în termen de 60 de zile, conform legii, va trebui să se mute din vila de protocol.

Locuința, situată în sectorul 1 al Capitalei, pe strada Gogol numărul 2, i-a fost acordată lui Traian Băsescu prin RA APPS. Maria Băsescu declara, în cursul dimineții de ieri, că deja s-a apucat de strâns lucrurile. Soția fostului președinte a mai declarat că nu știe exact unde se vor muta.

După câteva zile în care nu s-a știut mai nimic despre starea de sănătate a europarlamentarului Traian Băsescu, în cursul acestei dimienți, România TV a reușit să-i ia un interviu, în care a vorbit pentru prima dată despre cele întâmplate.

„Mă simt foarte bine, cred că aţi exagerat boala mea. Am stat 7 zile la Spitalul Militar Bucureşti, apoi am plecat la Bruxelles şi boala a recidivat. Am stat cinci zile în spital şi acolo. La Bruxelles nu am vrut să merg la spital, am avut un puseu de la boală la plămâni.

Nu-i decât o pneumonie. Am primit tratament de pneunomie. Am recomandare de la medici, dacă aţii observat aveam masca, să evit orice aglomeraţie, nu aeroport. Reuşesc să fiu zglobiu acum. Merg foarte bine. Am avut o pneumonie netratată la vreme și recomandarea medicilor e ca cel puţin până pe 10 (aprilie n. red.) să evit orice aglomeraţie că să nu aşez peste tratatamentul făcut un COVID.”, a spus Traian Băsescu despre starea sa de sănătate., pentru România TV.