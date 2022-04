Traian Băsescu, anunț categoric: ‘Voi face plângere la CEDO’. Care este motivul fostului președinte

Traian Băsescu vine cu detalii despre situația în care se află acum. Acesta a subliniat că încă are o obligație pentru România, așa că urmează să facă plângere la CEDO. Fostul președinte al țării a vorbit ieri seară despre noul atac din partea autorităților. ,,Trebuie să o iau ca atare. Era de neconceput”, a subliniat politicianul. Ce se întâmplă și cum dorește acesta să își rezolve problemele pe care le întâmpină chiar acum, după ce a fost externat?

Fostul președinte al României a vorbit în cursul serii de sâmbătă în cadrul emisiunii ”România la apel” despre noul atac de la vila sa. Politicianul a subliniat că situația în care se află este rezultatul propriei sale situații, așa că trebuie să o ia ca atare.

De asemenea, el a subliniat că prioritatea lui este să se adreseze CEDO pentru că nu i se poate da o decizie care nu ține cont de legislația vremii. Cel din urmă a jurat să respecte regulamentele militare, iar acum consideră că are obligația față de țară să sesizeze autoritățile.

„Este rezultatul propriei mele situații, trebuie să o iau ca atare. Inconvenientul este ca nu am legătură între interfon și casă și trebuie să sun ca să îmi deschidă soția poarta.

În continuare, prioritatea mea este să mă adresez CEDO, nu am comentat decizia instanțelor, dar nu mi se poate da o decizie care nu ține cont de legislația vremii. Am jurat să respect regulamentele militare. Am obligația față de România să fac plângere la CEDO”, a precizat politicianul.