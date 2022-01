Tragedie la Hollywood. A murit o actriță celebră care a jucat și în Seinfeld

Actriţa care a apărut în seriale de succes precum „Orange is the New Black” şi „Seinfeld”, a murit azi, a anunțat presa internațională. Actrița în vârstă de 73 de ani a jucat în seriale, dar și filme celebre, printre care mai amintim „The Sopranos” , „The Many Saints of Newark”. Colegii săi deplâng pierderea acesteia.

Tragedie la Hollywood. A murit actrița Kathryn Kates

Este tragedie la Hollywood, după ce actrița Kathryn Kates, cunoscută pentru rolurile din „Seinfeld” și „Orange is the New Black”, s-a stins din viață.

„Puternica noastră @officialkathrynkates a murit. Ea va fi mereu în amintirea şi în inimile noastre, ca fiind forţa puternică a naturii a ceea ce a fost”, au spus reprezentanţii lui Kates de la Headline Talent Agency într-o postare pe Instagram.

Actrița avea vârsta de 73 de ani.

„Kathryn a fost clienta noastră de mulţi ani şi ne-am apropiat mult de ea în ultimul an, de când a ştiut de revenirea cancerului ei”, au spus reprezentanții Headline Talent Agency. „Ea a fost întotdeauna incredibil de curajoasă şi de înţeleaptă şi a abordat fiecare rol cu cea mai mare pasiune. Ne va fi foarte dor de ea”, au mai spus ei.

Amintim că actrița Kathryn Kates a interpretat roluri în seriale precum „Seinfeld”, „Orange is the New Black”, „The Good Fight” , precum şi în filmul de origine „The Sopranos” , „The Many Saints of Newark”.

Nu este clar de ce tip de cancer suferea Kates, declarația indică faptul că ea a învins boala înainte ca cancerul să revină anul trecut.

Kathryn Kates biografie

Kates s-a născut în New York City, dar în ciuda rădăcinilor sale din New York, cariera sa a început în Los Angeles, unde a fost unul dintre cei 25 de membri fondatori ai The Colony Theatre, alături de John Larroquette. Ea a produs toate piesele companiei în primii șase ani, din 1975 până în 1981, împreună cu Barbara Beckley.

Kates a început să se aventureze în televiziune și filme la începutul anilor 1980, cu roluri mici în filmul TV Life of the Party: The Story of Beatrice, Jinxed și The Taming of the Shrew.

Kates a început să joace în seriale TV la începutul anilor 1990, precum Matlock și Thunder Alley. Actrița a mai apărut în filmele The Nurse and Asylum, dar a interpretat-o și pe doamna Saperstein în Shades of Blue și pe Amy Kanter-Bloom, mama lui Larry, în Orange Is the New Black.

Actrița s-a mutat înapoi în New York în 2006 și a apărut în peste 20 de producții Off Broadway și Off Off Broadway, în timp ce a făcut turnee prin Europa.