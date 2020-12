Tragedie în familia lui Florin Pastramă. A făcut infarct în urmă cu câteva ore. Detalii șocante

Florin Pastramă trece prin momente grele înainte de sărbători, iar asta din cauza faptului că mama sa a făcut infarct noaptea trecută. Care este starea celei mai importante femei din viața vedetei.

Tragedie în familia lui Florin Pastramă

Florin Pastramă a trecut de la agonie la extaz în numai o singură noapte. Cu toate că astăzi se pregătea să-și aniverseze mama cu fast, după cum se obișnuiește în familia lor, însă în limita impusă în vreme de pandemie, destinul i-a dat o lovitură. Astfel că în noaptea de luni spre marți, 14-15 decembrie, femeia care l-a adus pe lume a fost la un pas de moarte.

Mai exact, diagnosticul care răpește multe vieți în ziua de astăzi i-a pus și ei sănătatea în primejdie. Chiar în ziua sa de naștere, mama lui Florin Pastramă a făcut un atac de cord.

Dar din fericire, încă o dată mama acestuia s-a dovedit a fi extrem de puternică, așa cum ea afirma tot timpul în emisiunea de la Antena Stars. Aceasta a supreviețuit incidentului, iar familia lui Florin Pastramă poate răsufla ușurată. Mai mult decât atât, pe Instagram acesta a ținut să îi transmită un mesaj de suflet mamei sale, greu încercate în prezent.

”La muți ani binecuvântați!!!Te iubim mult de tot !!!🙏🏻❤️❤️❤️”, a notat Florin Pastramă în dreptul unei fotografii în care apare alături de mama sa.

Florin Pastramă a devenit cunoscut după ce a participat la emisiunea ”Ferma 2019. Acesta avea să o cunoască acolo pe Brigitte Sfăt, cea care i-a devenit soție după competiție. De altfel, bruneta a declarat în trecut că tot ceea ce își mai dorește este să îl facă tată pe Florin Pastramă.

Cine este Florin Pastramă

Amintim că Florin Pastramă s-a iubit cu Raluca Podea înainte să o cunoască pe Brigitte.

”Sunt Florin Pastramă, sunt țigan și mă mândresc cu acest lucru. În 1990, tatăl meu a înființat o agenție imobiliară. Tot timpul eram cu taică-miu. Când a murit el, a fost prima dată în viața mea când am plâns și am știut ce înseamnă suferința. Mama e totul pentru mine, e îngerul meu. Locuiesc cu ea. Mai am un frate mai mare și trei surori. Am avut tot ce mi-am dorit de la familie, mi-au oferit tot ce mi-am dorit.

Am terminat Facultatea de Drept, am luat Licența, dar după ce a murit taică-miu, am renunțat la profesie și a trebuit să mă ocup de business. Nu sunt implicat în niciun dosar la poliție. Cred foarte mult în Dumnezeu și Îi mulțumesc foarte mult pentru tot ce mi-a oferit, chiar mult mai mult decât meritam. Nu am nevoie de bani, banii pe care o să-i câștig o să-i donez unui orfelinat. Sunt un tip pozitiv și ăsta e avantajul meu în această emisiune. O să ajung în finală!”, a mărturisit el, la vremea respectivă.