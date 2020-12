Florin Pastramă o înșală pe Brigitte Sfăt? Dovada care poate termina relația lor

Războiul dintre Raluca Podea și Brigitte Pastramă este departe de a se fi terminat. Cele două continuă să se acuze și amenințe. De această dată, cel vizat este soțul brunetei, Florin Pastramă. Bărbatul este suspectat că ar fi înșelat-o pe actuala soție cu fosta lui logodnică.

Raluca Podea, fosta logodnică a lui Florin Pastramă, continuă să susțină că nu are ca scop prelungirea conflictului cu familia Pastramă, ba chiar ar vrea să-l stopeze, folosindu-se de lege. Aceasta a depus mai multe plângeri penale pe numele celor doi și cere daune morale în valoare de peste un milion de euro, reprezentând contravaloarea mai multor contracte pe care le-ar fi pierdut din cauza scandalurilor în care a fost implicată.

„Nu știu și nu mă interesează. Nu am nicio legătură cu aceste două specimene. Vreau să ies din acest scandal și atunci nu știu cu ce aberații mai apar, ca să își facă apariții televizate. Cine este doamna în cauză? O știm cu toții că are un dosar, că a făcut ceva… eu nu am vrut să fac niciodată reclamă. Eu am renunțat la multe contracte din cauza lor”, a declarat Raluca Podea la Antena Stars.