Ce ritual strict au Brigitte și Florin Pastramă. Încep ziua cu el, mereu, și nu îl încalcă niciodată

Brigitte este căsătorită cu Florin Pastramă, cu care are o relație cu suișuri și coborâșuri. Ambii speră la mai bine, punându-și toată nădejdea în Dumnezeu, pe care îl invocă constant, îndeosebi de când s-au botezat în religia penticostală. Ei au un ritual cu care își încep ziua, pe care-l respectă încă de când erau în show-ul ”Ferma”, acolo unde s-au cunoscut.

Brigitte și Florin Pastramă, ritual de dimineață

„În urmă cu șapte ani și jumătate m-am convertit la religia penticostală și de atunci nu mai consum alcool. Nu am încercat să-l conving (n.r. pe Ilie Năstase), ci a văzut multe schimbări în viața ea, după ce am mers să cer ajutorul lui Dumnezeu”, spunea Brigitte Pastramă într-un interviu pentru ”XNS” (Antena 1) din 2017.

Mai târziu, după ce s-a despărțit de fostul tenismen și și-a găsit dragostea în ”Ferma”, pe Florin Pastramă, a dus aceeași viață. Mai mult, bărbatul a făcut actul suprem de iubire pentru ea: a decis să-și schimbe religia.

„Abia aştept să fac un copil. Am pus stop la viaţa pe care o aveam, cu ieşitul în weekend, la fete drăguţe. Îmi doresc să am o familie în Domnul. Am avut viaţa pe care am avut-o până la 40 de ani, nu mai vreau golăneală. Fiecare este cu religia lui, eu sunt tot penticostal. M-am născut ortodox. M-am botezat penticostal pentru Dumnezeu. Şi sora mrea este măritată cu un penticostal. Acum m-am liniştit, am tot ce îmi trebuie acasă”, povestea Florin Pastramă la o emisiune TV, în 2019.

„Citim Biblia, facem o rugăciune și începem ziua”

Aflați ”în aceeași barcă”, cei doi soți și-au conturat un ritual pe care îl respectă nemijlocit: ruga. Citesc Biblia de dimineață, cam 5 pagini pe zi, apoi fac o rugăciune și își încep propriu-zis ziua.

„În fiecare dimineață citesc Biblia. La început nu băgam în seamă, dar apoi mi-am dat seama că e mai bine pentru mine să încep cu cititul Bibliei pentru a ne merge bine toată ziua. Așa că citesc cam 5 pagini pe zi de luni până sâmbătă. Bineînțeles că Florin, de când suntem împreună, citește și el alături de mine Biblia și apoi facem o rugăciune și începem ziua”, a spus Brigitte în show-ul pe care îl are împreună cu soțul pe Antena Stars.