Tragedie aviatică. Un avion cu 72 de pasageri s-a prăbușit în Nepal

Un avion cu 72 de pasageri s-a prăbușit, duminică, în Nepal. Cel puțin 40 de oameni şi-au pierdut viaţa, după ce aeronava a căzut între vechiul aeroport și Aeroportul Internațional Pokhara. Înainte de tragedie, aparatul de zbor a fost filmat, în imagini putându-se observa cum se răsucește în aer, apoi se aude o bubuitură.

Cel puţin 40 de persoane au murit din cauza prăbuşirii unui avion al companiei Yeti Airlines în oraşul Pokhara, aflat la circa 200 de kilometri nord-vest de capitala nepaleză Kathmandu, a precizat Autoritatea nepaleză pentru aviaţie civilă. Aeronava decolase din capitala Kathmandu, cu destinaţia Pokhara.

Potrivit cotidianului local Kathmandu Post, în avion (model ATR-72) se aflau 68 de pasageri şi patru membri ai echipajului. Ulterior, informaţia a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al companiei aeriene Yeti Airlines, Sudarshan Bartaula, care a precizat că printre pasageri se aflau 10 cetăţeni străini, doi fiind bebeluși.

La scurt timp de la aflarea veștii, premierul nepalez Pushpa Kamal Dahal a convocat o reuniune de urgenţă a cabinetului său. Imaginile surprinse înainte de tragedie arată că aparatul de zbor se răsucește în aer, după care se aude o bubuitură.

FlightRadar24 scrie că avionul era în funcţiune de 15 ani. Modelul ATR72 este un bimotor cu propulsie turbo, produs de un joint venture între Airbus şi compania italiană Leonardo.

Accidentele aviatice sunt relativ frecvente în Nepal, țara cu opt dintre cei mai înalţi 14 munţi din lume, inclusiv Everest, şi unde condiţiile meteorologice se pot schimba brusc.

Yeti Airlines🇳🇵 aircraft carrying 72 passengers crashed near Pokhara international airport. Details awaited.

Video: from Nepal media of what is the plane’s final moments. pic.twitter.com/FqRtORFiAJ

— Dinakar Peri (@dperi84) January 15, 2023