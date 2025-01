Sebastian Stan a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor în 2025. Prima reacție a actorului român, după ce a primit premiul mult râvnit

Sebastian Stan, actorul de origine română devenit un simbol al succesului la Hollywood, a obținut Globul de Aur 2025 pentru cel mai bun actor într-un film musical sau comedie. Premiul îi recunoaște performanța impresionantă din „A Different Man”, un thriller psihologic ce explorează profunzimile identității și acceptării de sine.

Un rol memorabil: provocări și transformări

În „A Different Man”, Stan îl interpretează pe Edward, un bărbat afectat de neurofibromatoză, o boală genetică rară ce determină creșterea anormală a celulelor nervoase și provoacă desfigurări severe. Sătul de stigmatizarea socială și de batjocura celor din jur, Edward decide să recurgă la o intervenție chirurgicală reconstructivă. Cu toate acestea, transformarea fizică declanșează o obsesie neașteptată pentru Oswald, un personaj interpretat de Adam Pearson, un actor care suferă de aceeași afecțiune în viața reală.

Pentru a reda autenticitatea personajului, Sebastian Stan a trecut printr-o transformare fizică radicală. Make-up artistul Mike Marino, nominalizat la Oscar, a folosit multiple straturi de machiaj și proteze complexe, făcându-l pe actor de nerecunoscut în anumite scene. „A fost o experiență intensă, dar necesară pentru a înțelege izolarea și durerea personajului”, a declarat Stan.

Declarația lui Sebastian Stan: „Ignoranța trebuie să înceteze”

După ce a urcat pe scena Globurilor de Aur pentru a-și primi premiul, Sebastian Stan a ținut un discurs emoționant care a atras atenția asupra problemelor de reprezentare a persoanelor cu dizabilități și desfigurări în media. „Ignoranța și disconfortul nostru în legătură cu dizabilitatea și desfigurarea trebuie să înceteze acum. Trebuie să le normalizăm și să continuăm să ne expunem la ele și noi, și copiii noștri”, a spus actorul.

Un an remarcabil pentru Sebastian Stan

Premiul Globul de Aur nu este singura recunoaștere importantă pentru Stan. Anul trecut, actorul a câștigat și Ursul de Argint la Festivalul de Film de la Berlin pentru același rol. Atunci, el a descris momentul ca fiind „o realizare imensă pentru un băiețel din România”, subliniind cât de mult înseamnă acest succes pentru el.

În plus, Sebastian Stan a fost nominalizat la Globurile de Aur 2025 și pentru rolul principal din „The Apprentice”, unde a oferit o interpretare dramatică a lui Donald Trump în tinerețe. Criticii consideră că această dublă nominalizare evidențiază versatilitatea sa ca actor și îl poziționează drept unul dintre favoriții pentru viitoarele premii Oscar.

Experiment social și dedicație actoricească

În timpul filmărilor pentru „A Different Man”, Sebastian Stan a experimentat viața unui om cu desfigurări, purtând machiajul elaborat creat de Mike Marino pe străzile aglomerate ale New York-ului. „Eram îngrozit, dar am vrut să simt cum e să fii privit diferit. Mergeam să iau o cafea sau doar să stau pe Broadway, iar reacțiile oamenilor m-au marcat profund”, a mărturisit el într-un interviu pentru Entertainment Weekly.

Globurile de Aur 2025: o competiție strânsă

Sebastian Stan a triumfat într-o categorie plină de nume sonore. Alți nominalizați pentru cel mai bun actor într-un film musical sau comedie au fost Jesse Eisenberg („A Real Pain”), Hugh Grant („Heretic”), Gabriel LaBelle („Saturday Night”), Jesse Plemons („Kinds of Kindness”) și Glen Powell („Hit Man”).

De la Constanța la Hollywood: o carieră impresionantă

Născut la Constanța în 1982, Sebastian Stan a emigrat în Statele Unite împreună cu mama sa la o vârstă fragedă. De-a lungul anilor, el a devenit unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood, cunoscut mai ales pentru rolul lui Bucky Barnes (Winter Soldier) din Universul Cinematografic Marvel. În 2022, a impresionat publicul și criticii cu interpretarea lui Tommy Lee în mini-seria „Pam & Tommy”, rol care i-a adus nominalizări la Emmy și alte premii prestigioase.

Cu premiul Globul de Aur 2025 în palmares, Sebastian Stan își consolidează poziția ca unul dintre cei mai talentați și versatili actori ai generației sale. Succesul său devine o sursă de inspirație pentru tinerii artiști români care visează să facă carieră pe scena internațională.