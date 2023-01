Romanița Iovan nu l-a uitat pe fostul ei soț, nici la 9 ani de la accidentul aviatic din Apuseni. Omagiul adus lui Adrian Iovan

Sâmbătă, 14 ianuarie 2023, s-au împlinit nouă de ani de la cumplitul accident din Munții Apuseni, în care pilotul Adrian Iovan, fostul soț al Romaniței, și-a pierdut viața. Ca deobicei, creatoarea de modă a ținut cu tot dinadinsul să-i aducă un omagiu acestuia și a mers în munți, alături de mai mulți prieteni.

Pe 14 ianuarie s-au împlinit 9 ani de la moartea tragică a lui Adrian Iovan, fostul soț al Romaniței Iovan. În 2014, avionul pilotat de Adrian Iovan s-a prăbușit în Munții Apuseni. El și studenta Aurelia Ion și-au pierdut viețile din cauza rănilor grave, dar şi din cauza frigului năprasnic. Ceilalți pasageri au scăpat teferi.

Ca în fiecare an, Romanița Iovan a mers iar sus pe munte pentru a-i aduce un omagiu tatălui fiului său, pilotul Adrian Iovan. Se pare că a devenit o tradiție pentru vedetă deplasarea în Apuseni, la fiecare început de an.

Pe rețelele de socializare, Romanița Iovan le-a arătat fanilor că a mers din nou la locul unde s-a întâmplat tragedia aviatică în care și-a pierdut fostul partener și tatăl băiatului ei. Ea nu a mers singură, ci alături de un grup de prieteni.

Ca-n fiecare an, creatoarea de modă va împărți pachete la locul accidentului, după care va avea loc o slujbă religioasă în memoria lui Adrian Iovan.

„A fost un moment foarte, foarte complicat pentru mine, mai ales că am fost și indusă în eroare de bulibășeala aia îngrozitoare în care s-a aflat statul român: că toată lumea e în viață, că au fost găsiți, că nimeni nu a pățit nimic. Au transmis pe TV că totul e ok și Albert s-a culcat cu gândul că tatăl lui e ok și că îi desparte doar distanța din pădure până acasă.

I-am explicat cât am putut, pe înțelesul lui de la șapte ani. Atunci am fost cea mai puternică din lume, așa m-am considerat. Mi-am găsit o forță pe care nu credeam că o am. Când i-am zis că a murit ca un erou, că are un tată erou, am observat că are o forță în el mai mare decât mine și oricare altă persoană”, declara Romanița Iovan, în urmă cu ceva timp.