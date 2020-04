Tradiții și obiceiuri de Florii. De ce se spune că prognoza meteo va fi la fel și de Paște?

Mâine 12 aprilie, creștinii ortodocși vor sărbători Floriile și vremea se anunță frumoasă așa cum a fost toată săptămâna. Temperaturile se anunță normale pentru această perioadă și vremea nemaipomenit de frumoasă. Tot week-end-ul acesta vor sărbători și romano-catolicii Paștele.

Tradiții și obiceiuri de Florii și ce spune prognoza meteo

Aprilie este a doua lună de primăvară, cea care face trecerea de la sezonul cald la cel rece. Din cauza schimbărilor climatice care se resimt în ultimii ani, diferențele de temperatură au crescut, trecerea fiind din ce în ce mai bruscă. Astfel, luna aprilie a devenit luna în care se regăsesc cele mai ridicate diferențe de temperatură pe un interval de 30 zile.

Tradiția spune că așa cum va fi vremea de Florii, la fel va fi și de Paște, meteorologii susțin că de Florii temperaturile vor fi încadrate în limite normale ale perioadei.

Tradiții și obiceiuri de Florii

Sărbătoarea Floriilor mai este cunoscută și sub următoarele denumiri: Ziua Florilor, Duminica Stâlparilor sau a Vlăstarilor și celebrează intrarea Lui Iisus în Ierusalim, iar în acest an are loc pe 12 aprilie. De florii, conform tradiției, fetele vor afla, prin diverse moduri, dacă se vor căsători sau nu în acel an. Tot de Florii se scoate zestrea din casă pentru aerisire și se leagă de ramurile unui pom sau măceș înflorit, ața mărțișorului care a fot purtat până acum.

În Banat și Transilvania, fetele nemăritate respectă tradiția, așadar înainte de Florii, acestea pun o oglindă și o cămașă curată sub un păr altoit, iar după răsăritul Soarelui, folosesc aceste obiecte pentru a face farmece ca să aibă noroc în dragoste și sănătate.

Alte tradiții

Alte tradiții spun că este bine să fierbi busuioc în apă la miezul nopții. Cu apa obținută fetele trebuie să se spele pe cap a doua zi pentru a avea parul frumos și strălucitor. Apa rămasă se toarnă la rădăcina unui păr, pentru că se crede că băieții se vor uita după ele ca după un copac înflorit.

Tot o tradiție spune că nu este bine să te speli pe cap de Florii, ca să nu albești înainte de vreme. Dacă este neapărat necesar să faci asta, o poți face doar cu apă sfințită sau descântată.

Tradiții ale altor popoare

Popoarele creștine au obiceiuri diferite, dau unele sunt asemănătoare cu cele de la noi. Majoritatea obiceiurilor au în prim plan palmierul și salcia. Tradițiile nu au nimic în comun cu spiritul creștinesc al praznicului Intrării Mântuitorului în Ierusalim.

Arabii împodobesc candelele cu frunze de palmier, după care le aprind. Grecii împletesc cruci din tulpini de palmier. Popoarele slave obișnuiesc să își ofere ramuri de salcie în această zi.