Tradiții și obiceiuri de Anul Nou. Ce trebuie să faci obligatoriu cu ceasul din casă, la miezul nopții

Tradiții și obiceiuri de Anul Nou. În ultima zi din an, 31 decembrie, există multe tradiții și superstiții pe care oamenii le respectă, pentru a avea noroc și belșug în noul an. De asemenea, și noaptea dintre ani este marcată de tradiții și superstiții. Fie că este vorba despre bani în buzunar, un obiect vestimentar roșu, un pahar plin, acestea sunt doar câteva dintre superstițiile de care trebuie să ții cont de Revelion.

Tradiții și obiceiuri de Anul Nou

Tradițiile de Anul Nou spun că obiectul pe care trebuie să îl ai la 12 noaptea sau cel pe care pui mâna imediat după ora 12 va fi cel mai important plan al vieții în anul ce urmează. Dacă ai bani în mână la 12 noaptea, vei avea bani mulți în noul an, dacă îți ții partenerul de mână vei avea noroc în dragoste, dacă ții paharul în mână vei petrece mai mult.

Dorința pusă de Revelion, la miezul nopții se poate împlini. Și masa de Revelion este importantă. De pe ea nu trebuie să lipsească strugurii și smochinele, simbolul belșugului și al vieții împlinite.

Ce trebuie să faci la miezul nopții

E ghinion dacă agăți calendarul înainte de Anul Nou să înceapă dacă întorci fila de calendar înainte ca ziua ori luna să se încheie. Este bine să plătești datoriile până în noaptea de Anul Nou, să ai bani în buzunar și să mănânci carne de porc sau linte. Vorbele din bătrâni spun că este bine să mănânci pește de Anul Nou, ca să aluneci printre probleme precum peștele prin apă.

Nu e bine să plângi în noaptea de Anul Nou, deoarece vei fi trist și vulnerabil tot anul care vine. Poartă haine noi de Anul Nou, dar și ceva de culoare roșie. Nu face prea mult zgomot la miezul nopții pentru a alunga spiritele rele.

În dimineața de 1 ianuarie se pun bani de argint în apa cu care se spală membrii familiei. Prima persoană care bate la ușă în noul an trebuie primită și nu arunca nimic în prima zi din an, nici măcar gunoiul. Nu spăla în prima zi din an, nu mătura pe 31 decembrie și 1 ianuarie, întrucât, odată cu praful și gunoiul vei arunca din casă și norocul.

Întoarce ceasul și potrivește-l imediat după ce a bătut ora 12 noaptea. La miez de noapte și în prima zi din an trimite urări de Anul Nou. La data de 1 ianuarie, Pe 1 ianuarie este iar sărbătoare, fiind prăznuit Sfantul Vasile cel Mare, unul din cei mai importanți sfinții ai Bisericii Ortodoxe.