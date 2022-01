Tradiții de Anul Nou Chinezesc. Procedează așa și vei avea mare noroc în 2022

Cea mai importantă și mai plină de tradiții sărbătoare din calendarul chinezesc este Anul Nou Chinezesc, celebrat în perioada 24 ianuarie – 15 februarie. În acestă perioadă sunt practicate o mulțime de tradiții și obiceiuri atrăgătoare de noroc, unele mai interesante ca altele. Ce trebuie să faci dacă vrei să ai noroc în 2022, potrivit chinezilor, afli în rândurile de mai jos ale acestui articol.

Tradiții de Anul Nou Chinezesc

Anul Nou Chinezesc reprezintă cea mai specială și mai plină de tradiții, obiceiuri și rituri sărbătoare din anul chinezesc, care ne învață cum să atragem norocul în anul care ne stă la dispoziție. În 2022, Anul Nou Chinezesc este sărbătorit în intervalul 24 ianuarie – 15 februarie.

Chinezii obișnuiesc să facă pregătiri din timp pentru cele 15 zile de sărbătoare, pe care le petrec în familie, mergând la festivaluri sau în vizite. Acțiunile debutează pe 24 ianuarie cu analiză, ceremonii, rugăciuni și alte obiceiuri, și se încheie în ultima zi a anului nou – 15 februarie.

De regulă, țările din vecinătatea Chinei sărbătoresc și ele Anul Nou Chinezesc, întrucât mulți dintre locuitorii acestora au ori au avut strămoși chinezi. Țările asiatice pregătesc sărbătoarea anului nou din 24 ianuarie și până pe 31 februarie, reprezentând cea mai frumoasă și mai încărcată de tradiții perioadă din an.

Majoritatea activităților practicate în acest interval includ curățenia în locuințe, menită să alunge ghinionul, și rugăciuni pentru atragerea binelui. Tot în prima zi a Anului Nou Chinezesc locuitorii Chinei gătesc mâncăruri tradiționale, printre care supa de tofu și diverse prăjituri.

Procedează așa și vei avea mare noroc în 2022

La finalul primei săptămâni a noului an, mai exact pe data de 31 ianuarie, are loc cea mai importantă cină din an, la care se aduc mâncărurile preferate ale tuturor membrilor familiei.

După masa festivă care reunește întreaga familie, copiii primesc plicuri roșii. Totodată, membrii familiei rămân treji în așteptarea noului an, care începe pe 1 februarie.

Pentru cei ce nu știu, Anul Nou Chinezesc începe în a doua lună nouă după solstițiul de iarnă, adică 1 februarie în 2022. În intervalul 1-11 februarie, fiecare zi are câte o activitate principală, câte un obicei de urmat sau o tradiție de respectat.

Pe 1, de exemplu, chinezii lansează artificii și sărbătoresc cu vecinii, în timp ce pe 2 februarie fiicele căsătorite merg în vizită la părinți cu soțul și copiii. Ele trebuie să ducă un cadou care constă în bomboane, pe care mama ei le va împărți vecinilor.

Pe 3 februarie, ziua șobolanilor, chinezii împart gustări pe la colțurile caselor și merg devreme la culcare, pentru ca șobolanii să nu-i mai deranjeze pe tot parcursul anului.