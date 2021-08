Ce planuri are fina lui Mihai Bobonete după Asia Express. Decizia dezvăluită în premieră EXCLUSIV

Soția lui Cosmin Natanticu, Eliza este pusă pe fapte mari de când a venit în țară, din aventura vieții sale, Asia Express, de la Antena 1.

Ba mai mult, celebra artistă ne-a mărturisit că își dorește să facă schimbări și anume faptul că vrea să mai slăbească în perioada următoare, așa că a început să aleagă un stil alimentar mult mai sănătos, lucru care se și cunoaște.

Cosmin și Eliza Natanticu sunt împreună de nouă ani, iar de trei sunt și căsătoriți. Cei doi formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz-ul românesc. Asta pentru că ei evită să iasă în public cu scandaluri.

Contactată de reporterii Impact.ro, Eliza ne-a mărturisit faptul că este pusă pe fapte mari de când a venit de pe Drumul Împăraților, alături de soțul său, Cosmin.

„Am început din nou să țin o dietă alcalină adică fără carne, fără ouă, mai multe supe cât mai naturale și tot așa. Am renunțat la dulciuri sau mâncăruri de la fast-food.

M-am apucat recent de dietă și am slăbit deja două kilograme. Intenționez să am grijă mai mult de mine decât am avut până acum.”, ne-a spus aceasta.