Totul despre Daniel Dumitru de la ”Căsătoriți pe nevăzute” de pe PRO TV. Ce meserie are, de fapt

Cine este Daniel Dumitru de la „Căsătoriți pe nevăzute”, de pe PRO TV. Bărbatul este pe punctul de a-și găsi jumătatea, în cadrul emisiunii experiment „Căsătoriți pe nevăzute”. Ce meserie are, de fapt.

Daniel Dumitru a acceptat provocarea de a lăsa știința să-i găsească jumătatea. Concurentul poate fi văzut la „Căsătoriți pe nevăzute”, emisiunea experiment de la Pro TV. După lungi căutări și multe eșecuri în dragoste, bărbatul a decis să lase știința să-i rezolve problemele în iubire.

Regulile experimentului sunt simple. Taher Sonu, Victor Toriani, Oana Nicolau și Mircea Iliescu, experții emisiunii matrimoniale „Căsătoriți pe nevăzute”, trebuie să le găsească concurenților partenerele potrivite cu ajutorul științei. Deja cei patru specialiști în psihosexologie, psihoterapie, tehnica seducției și genetică au găsit partenera ideală pentru Daniel Dumitru. După ce se vor căsători la prima vedere, cei doi parteneri trebuie să își dea seama dacă se potrivesc.

În vârstă de 36 de ani, Daniel Dumitru are o carieră de succes. Este business manager și recunoaște că îi place foarte mult ceea ce face. Totuși, are mai puțin noroc în dragoste.

„Ușor, ușor, am devenit workaholic. Recunosc că la un moment dat am avut tendința de a lucra în weekend-uri și chiar am făcut-o. În ultimii doi ani ,i-am impus un echilibru. Începând de acum weekend-urile sunt pentru mine, pentru prieteni, pentru relația pe care sper să o am”, a mărturisit Daniel Dumitru, în cadrul emisiunii „Căsătoriți pe nevăzute”.