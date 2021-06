Visuri la cheie aduce surprize uriașe în noul sezon! În echipa arhitecților ce se ocupă de proiect a intrat și Andra Marinescu ce abia așteaptă să își pună ideile în aplicare. Este clar că telespectatorii așteaptă cu sufletul la gură să vadă ce vieți vor mai fi schimbate pentru totdeauna.

Mulți o vor observa pe Andra Marinescu, în vârstă de 34 de ani, în noul sezon Visuri la cheie. Ținând cont că aceasta a intrat în echipa de arhitecți ce pun la punct anumite locuințe minunate pentru persoanele ce au disperată nevoie de ajutor, toată lumea este curioasă să afle ce va aduce femeia nou în emisiune. Într-un interviu, aceasta a decis să spună lucrurilor pe nume și să le dezvăluie tuturor cine este, dar și cum s-a îndrăgostit de acest domeniu.

„Ambițioasă, dornică mereu de cunoaștere și extrem de curioasă. Am căutat mereu să descopăr adevărul în tot ce ne înconjoară, menirea mea în această lume și mai ales răspunsuri la marile „de ce-uri” ale vieții, atât personale, cât și profesionale. Până la vârsta aceasta am considerat că menirea mea este să fiu arhitect și am rolul de mătușă pentru copiii prietenilor mei.

M-am hotărât că vreau să fac arhitectură fix cu 6 luni înainte de admitere, după ce o viață visasem că voi fi un procuror care va „povesti” dosare și va aresta răufăcătorii. Însă cu gândul că un job de 8 ore în fața unui calculator îmi va îngrădi complet dorințele mele independente, m-am întors la o pasiune a copilăriei – desenatul. Mi-am zis „ce poate fi așa greu?” Și iată-mă azi, aici, cu o meserie pe care o ador și pe care o fac din, și mai ales cu, pasiune.”, a zis Andra Marinescu pentru Click!.