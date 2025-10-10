Toto Dumitrescu, nou gest de neînţeles în sala de judecată. Ce a făcut faţă de o persoană din apropiere, declaraţiile fiului lui Ilie Dumitrescu

Toto Dumitrescu, fiul celebrului fost fotbalist Ilie Dumitrescu, a revenit astăzi în faţa magistraţilor de la Judecătoria Sectorului 1, unde s-a decis prelungirea măsurii arestului la domiciliu. Apariția sa în sala de judecată a fost din nou una care a stârnit reacții, după ce tânărul a avut un gest neașteptat în timpul audierilor și pe care mulți l-au catalogat ca fiind total nepotrivit pentru un moment atât de serios.

Toto Dumitrescu a ajuns din nou în sala de judecată

Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier petrecut duminică, 14 septembrie, în cartierul Primăverii, incident care a schimbat complet cursul vieții sale. Potrivit anchetatorilor, acesta se afla la volanul unui SUV marca Mercedes când a lovit un Audi A6 condus de o tânără de 23 de ani. În urma impactului, femeia a fost rănită și transportată de urgență la spital.

Ceea ce a agravat situația a fost faptul că Toto a părăsit locul accidentului fără să anunțe poliția sau echipajele de urgență, gest care i-a adus acuzații suplimentare. În fața judecătorilor, Toto Dumitrescu a recunoscut fără ezitare că a greșit.

„A fost un gest lipsit de moralitate să fug de la locul accidentului, după cum bine știți. Da, s-a extins urmărirea penală și pentru consum de droguri”, a spus tânărul în fața instanței.

Declarațiile sale au fost făcute cu un ton aparent calm, dar momentul a devenit tensionat când, în mijlocul audierii, Toto a făcut un gest neașteptat: a trimis un pupic către o persoană aflată în sală, gest care a surprins atât avocații, cât și reprezentanții presei prezenți.

Arestul preventiv, înlocuit cu arest la domiciliu

Nu este pentru prima dată când fiul lui Ilie Dumitrescu pare să ignore gravitatea situației în care se află. Cu toate acestea, el susține că regretă profund faptele sale și că încearcă să înțeleagă consecințele acțiunilor din acea zi. Tânărul de 27 de ani a explicat că a fugit de la locul accidentului din cauza panicii și a șocului trăit în momentul în care a văzut victima blocată în autoturism.

La finalul lunii septembrie, Toto Dumitrescu a solicitat instanței înlocuirea măsurii arestului preventiv cu una mai blândă, iar Tribunalul București i-a aprobat cererea, dispunând arestul la domiciliu. El se află în această situație încă din 17 septembrie, când a fost reținut de autorități și dus la locuința sa pentru a ispăși măsura impusă.

În fața magistraților, Toto a mai recunoscut că a consumat ocazional substanțe interzise, însă a insistat că vrea să-și schimbe viața și să îndrepte greșelile făcute. Cu toate acestea, gestul neașteptat din sala de judecată ridică din nou semne de întrebare cu privire la atitudinea sa față de gravitatea situației în care se află.