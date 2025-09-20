Cine este și cu ce se ocupă mama lui Toto Dumitrescu. I se spunea „Monica Belluci de România”. A fost celebră în anii ’90

Numele lui Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, se află în ultimele zile în centrul atenției, după ce tânărul actor a fost reținut preventiv. El este acuzat că a părăsit locul unui accident rutier produs în Capitală, iar testele ulterioare au indicat consum de cocaină. În timp ce presa urmărește evoluția cazului, mulți s-au întrebat cine este mama lui Toto, femeia care a preferat să rămână discretă în ultimii ani, deși în tinerețe era considerată una dintre cele mai frumoase apariții din lumea modei.

Letiția Badea – „Monica Bellucci de România”

Mama lui Toto, Letiția Badea, a fost în anii ’90 și începutul anilor 2000 o prezență nelipsită de pe podiumurile de modă din București. Cu o frumusețe clasică și o eleganță aparte, ea era adesea comparată cu actrița italiană Monica Bellucci, de unde și supranumele de „Monica Bellucci de România”. A cochetat cu modellingul și a fost una dintre figurile feminine care au dominat scena modei românești de atunci.

Relația sa cu Ilie Dumitrescu a atras atenția presei. Cei doi au fost căsătoriți timp de 14 ani, iar din mariajul lor s-au născut doi copii: Toto și Mayra. Legătura s-a încheiat în 2007, pe fondul unor neînțelegeri, iar după divorț Letiția Badea s-a retras treptat din viața publică.

Cum a început povestea cu Ilie Dumitrescu

Ilie Dumitrescu a povestit într-un interviu că a cunoscut-o pe Letiția la emisiunea „Ceaiul de la ora 5”, în anii ’90. Deși presa vremii îi asemăna cu cuplurile celebre internaționale, precum David și Victoria Beckham, fostul fotbalist a ținut să sublinieze că relația lor a fost una autentică, cu momente frumoase, care rămân parte din trecutul său.

După separarea de fostul mare fotbalist, Letiția Badea a ales să stea departe de camerele de filmat. Dacă în anii ’90 era o prezență constantă la defilări și evenimente mondene, acum preferă o viață rezervată, ferită de agitația lumii mondene. Cu toate acestea, amintirile legate de cariera ei rămân vii, iar fotografiile din acea perioadă arată de ce era considerată o frumusețe iconică a modei românești.

Fiul celor doi, Toto, a ales o carieră artistică, dar nu pe podium, ci în actorie. A studiat actoria și a apărut în mai multe producții, dar, la fel ca mama sa, a cochetat și cu modellingul. Totuși, Toto a declarat că nu se regăsește în această lume și că preferă să se exprime prin roluri de film sau teatru, unde vocea, emoția și intensitatea pot fi transmise mult mai autentic decât într-o fotografie statică.