Cu ce se ocupă Mayra, sora mai mică a lui Toto Dumitrescu? Singura fiică a fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, o tânără superbă

Numele lui Ilie Dumitrescu a rămas de neuitat pentru microbiștii români, dar în ultimii ani atenția s-a îndreptat și spre copiii săi. Dacă Toto Dumitrescu a ajuns adesea în centrul atenției publice, mai ales datorită carierei sale în actorie și unor evenimente personale, sora sa mai mică, Mayra, reușește să atragă atenția prin performanțele academice.

Mayra Dumitrescu, studentă cu rezultate remarcabile

Fostul mare fotbalist are patru copii: doi fii din primul mariaj, Dani și Sică, iar din căsătoria cu Letiția Badea au apărut Toto și Mayra. Dacă băieții i-au călcat pe urme în planuri mai artistice sau sportive, fiica sa a ales un drum diferit, dar la fel de ambițios.

La doar 19 ani, Mayra a reușit să își facă tatăl extrem de mândru. Absolventă a unui liceu de prestigiu din Capitală, ea a decis să urmeze cursurile Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Rezultatele nu au întârziat să apară: la finalul celui de-al doilea an de studii, tânăra a primit cheia generațională, o distincție oferită șefilor de promoție.

Ilie Dumitrescu a vorbit cu mândrie despre fiica sa, subliniind că implicarea și profesionalismul ei i-au amintit de propriul parcurs.

„O susțin. Pe ea o iubesc cel mai mult, clar. Este foarte implicată în ceea ce face. Este profesionistă. Cumva are ceva de la mine în zona asta de profesionalism. Îi place să câștige, să iasă lucrurile așa cum își dorește”, a declarat fostul fotbalist, potrivit Unica.

Practică la Digi24 și planuri de viitor

Pe lângă performanțele de la facultate, Mayra a reușit să impresioneze și în mediul profesional. Ea a urmat un internship la Digi24, unde a demonstrat că are potențial și determinare.

„Cei de la Digi24 sunt încântați de ea. A fost la un internship și s-a descurcat foarte bine”, a povestit Ilie Dumitrescu.

Deși a ales SNSPA, tânăra nu exclude și alte direcții în carieră. La un moment dat, Ilie Dumitrescu a dezvăluit că Mayra cochetează cu ideea de a-i urma fratelui ei, Toto, pe drumul actoriei.

Susținerea tatălui, un pilon important

Pentru Ilie Dumitrescu, relația cu copiii săi a fost mereu o prioritate. Fostul antrenor a explicat că, deși nu se consideră un expert în a da sfaturi, a încercat mereu să fie alături de ei și să le ofere libertatea de a-și construi propriul drum.

„Nu știu dacă excelez la sfaturi, dar sunt alături de ei în orice moment. Îi susțin în orice lucru în care sunt implicați. Pentru mine e mai importantă personalitatea lor. Vreau ca ei să se impună, să fie lideri, să facă performanță”, a declarat acesta.

Astfel, Mayra se bucură de sprijin necondiționat, iar parcursul său până acum arată că ambiția și seriozitatea pot duce la rezultate de excepție.

Deși este sora mai mică a lui Toto Dumitrescu și fiica unuia dintre cei mai cunoscuți fotbaliști români, Mayra Dumitrescu reușește să se facă remarcată prin propriile realizări. Alegerea unei cariere academice și reușitele deja obținute demonstrează că viitorul îi poate aduce multe oportunități, indiferent dacă va continua în domeniul politic și administrativ sau va alege alt drum.