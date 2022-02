Toți îl știu pe Mihai Trăistariu, dar cine este sora artistului? Cum arată Geanina FOTO

Unul dintre cei mai apreciați soliști români, Mihai Trăistariu, povestește că nu a avut o copilărie fericită, nici el și nici ceilalți doi frați și nici sora sa, Geanina, mai mare cu 13 ani. Cu un părinte extrem de violent, viața celor patru frați a fost una de coșmar, iar acum lucrurile sunt și mai grave, mai spune artistul, având în vedere prin ce trece sora sa, Geanina, de mai bine de doi ani.

Dacă despre cel puțin unul dintre frații artistului se știe câte ceva, până de curând nu se știa mai nimic despre sora cea mare a artistului. Pe numele de botez Geanina, conform celor pvoestite de Mihai Trăistariu, aceasta este un profesor respectabil în Iași.

Mihai a pvoestit că Geanina este profesor de matematică, lector universitar, și de-a lungul anilor a scos și 3 cărți de specialitate. În afară de asta, mai spune artistul, „Fiecare e cu viața lui. Părinții au murit amândoi, doar cei 3 frați reprezintă familia mea, deocamdată!”.

Într-un interviu recent, Mihai Trăistariu a povestit pentru prima dată despre drama surorii sale, Geanina, care ar fi început în urmă cu mai bine de doi ani, când fiica acesteia ar fi dispărut fără urmă, dincolo de Ocean.

Ori i-a făcut cineva ceva. Este nepoata mea, pe care am crescut-o, făceam integrale cu ea. Îi dăm semne pe Whats App… nu vede nimeni, nu răspunde nimeni. Sora mea, în nebunia ei, s-a dus până în America. Nu-și dă seama ce a fost. S-a întors acasă cu coada între picioare. Acum așteaptă miracole.”, a povestit Mihai Trăistariu, conform celor de la VIVA .

În aceleași destăinuiri, Mihai Trăistariu și-a adus aminte de perioada copilăriei, când atât el, frații, dar și mama, au avut de suferit de pe urma unui tată extrem de violent și abuziv. Totul ar fi început, mai povestește artistul, după ce mama sa a aflat că soțul o înșela, de altfel descoperindu-i în casa lor, împreună.

„Copilăria mea a fost fericită într-o etapă a vieții unde erau numai bătăi și scandaluri la mine acasă. Taică-miu era groaznic. O târa pe jos pe maică-mea, o lega de calorifer, o închidea în cameră. Deci, a fost un calvar copilăria. Nu-mi amintesc să fi suferit. Am crezut că așa e peste tot. Poate că erau mulți așa. Se auzeau țipete, venea și Poliția.

Astăzi, mă mai delectez cu hrănitul câinilor pe străzi și la asociația pe care o am în Constanța. Mai am 44, restul sunt adoptați sau au mai murit. Ne ocupăm de ei, avem voluntari, îi mai ajut, cumpăr mâncare… În casă am pisicii mei cei mulți, cu care îmi împart viața, momentan.”, a mai povestit Mihai Trăistariu.