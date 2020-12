Tot adevărul despre scandalul dintre Florin Zamfirescu și George Burcea. De la ce a pornit totul, de fapt

Şi-au aruncat replici acide şi acuzaţii fără precedent. S-a aflat de la ce a pornit, de fapt, tot scandalul dintre Florin Zamfirescu şi George Brucea.

După ce a fost numit “Casanova” şi i s-a spus că face de ruşine “breasla” actorilor, iubitul Vivianei Sposub a ţinut să îi dea replica lui Florin Zamfirescu. Abia acum s-a aflat adevărul despre scandalul dintre marele actor şi George Burcea. Din păcate, războiul nu pare să se încheie prea curând.

“Dragilor, cine este “actorul” George Burcea? Ce roluri a jucat în scurta-i carieră? Joacă prin paturi rol de Casanova? Am căutat pe internet și nu am găsit nici un actor cu numele ăsta. De ce jigniți aceasta breaslă? Nu mai aveți nevoie de ea?”, a scris acesta, pe Facebook.

Întrebat de cei de la Antena Stars despre motivul care l-a făcut pe actor să scrie aceste rânduri, Florin Zamfirescu a răspuns clar că nu crede că fostul soţ al Andreei Bălan merită să facă parte din industria cinematografică.

”Eu nu am nici o treabă cu el, dar ca breaslă aşa, ca reprezentant al breslei, mă întreb şi eu: ce a făcut? Zi-mi un film! Zi-mi un rol mare să mă uit şi eu să-l văd măcar la faţă! Casanova prin paturi că el acolo divorţează, scandaluri, astea sunt rolurile lui. Treaba lui. Dar de ce spune că e actor? Deci eu nu am nici o treabă cu copilul acesta. Nu-l cunosc. Nu mi-a făcut nici un rău, nu mi-a făcut nici un bine”, a explicat Florin Zamfirescu.

Iar asta nu este tot. Aluziile făcute de George Burcea despre “nepotismul” din teatru l-au deranjat profund pe marele actor, dat fiind că fiul său, Vlad Zamfirescu, în vârstă de 46 de ani, a fost numit director al Teatrului Bulandra.

Astfel, Florin Zamfirescu a ţinut să precizeze că este mândru de meritele băiatului său şi că se bucură că a reuşit să facă mai multe în cariera de actor decât tatăl său.

”Face aluzii că eu mi-am pus băiatul director la Teatrul Bulandra. (…) Ce legătură are? Eu sunt acasă, pensionar. Sigur că mă bucur. M-am bucurat enorm când am văzut că l-au pus pe el. L-am şi invidiat un pic pentru că el a ajuns mult mai sus decât am fost eu vreodată, mai sus în societate. Dar a ajuns pe meritul lui. Şi ce vină are el că are talent mai mult decât Burcea?

Eu nu l-am acuzat pe el că de ce divorţează, decât că e actor prin paturi, în sensul de Casanova, dar asta e treaba lui. Eu nu-l judec pentru asta. Zice că e actor. Ce e aia actor? Noi nu mai ştim ce înseamnă?

Eu m-am retras, nu mai ţin niciun loc. M-am retras şi din şcoală, şi din teatru. Dar nu s-a observat că m-am retras din teatru pentru că imediat după retragerea mea a venit Covidul.”, a mai spus actorul.