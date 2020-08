Tom Cruise vrea să o ia pe Suri de lângă mama ei. Cine face dezvăluirea incredibilă

Cine a spus asta? Chiar inamica actorului, fostă scientoloagă şi ea, actriţa Leah Rimini, care menționează că ştie multe secrete despre Tom Cruise.

Tom Cruise vrea să o ia pe Suri de lângă mama ei

”Scientologia o consideră pe Katie Holmes o persoană supresivă, deci un duşman, de aceea Tom crede, asemenea tuturor scientologilor, că nu poate avea conexiunea dorită cu fiica lui, Suri. Aşa că sunt sigură că Tom are un plan: să aştepte până Suri mai creşte, ca apoi s-o ademenească în rândurile scientologiei şi s-o ia de lângă mama ei”, a precizat Leah Rimini pentru New York Post. De menționat este că Tom Cruise nu şi-a mai văzut fiica de 7 ani, iar ultima poză cu el alături de Suri datează din 2013.

De ce l-a părăsit Katie Holmes pe Tom Cruise

Cu ocazia aceleiaşi discuţii, actriţa de 50 de ani a mai povestit că a fost foarte surprinsă când a aflat că Katie Holmes l-a părăsit brusc pe Tom Cruise în anul 2012. ”Am cunoscut-o pe Katie când era în biserica scientologică şi părea foarte îndoctrinată de lumea lui Tom. Cu timpul, am înţeles că a făcut ceea ce a făcut pentru a-şi proteja fiica. De aceea, sunt mândră de Katie că a luat-o pe Suri dintr-un mediu care ar fi putut fi extrem de toxic şi periculos pentru ele şi relaţia lor mamă-fiică.”

De altfel, Leah Rimini ştie cel mai bine asta deoarece a fost crescută încă de la 9 ani în rândurile scientologiei, după ce mama ei a intrat în această biserică, şi a părăsit controversatul cult în 2013, după ce nu a mai fost de acord cu deciziile manageriale ale liderului acestei organizaţii, pe nume David Miscavige.

Tom Cruise, în vârstă de 58 de ani, se află pe platourile de filmare ale peliculei ”Misiune Imposibilă”. Filmul, care ar fi avut data de lansare în cinematografe în iulie 2021, a fost deja transferat până în noiembrie din cauza coronavirusului.