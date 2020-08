Cea mai clară imagine cu explozia din Beirut realizată de un bărbat de pe mare. Totul pare ca într-un film de Hollywood

Zilele trecute una din cele mai mari catastrofe a avut loc în capitala Libanului, Beirut. O explozie a distrus tot ce se afla în jur, lăsând mii de oameni făr acoperș, sute de răniți și pagube de câteva milioane de euro.

Un scafandru din portul Beirut a capturat explozia masivă din 4 august aflându-se într-o barcă, pe mare. Alaa Saad stătea pe o barcă alături de prietenii săi, când au observat fumul care se ridica din port. Au fost câteva minute înainte ca explozia masivă să lovească capitala, ucigând cel puțin 220 și rănind peste 6.000 de oameni. Saad a spus pentru Storyful că el și prietenii săi nu i-au acordat prea multă atenție la început.

„De îndată ce am văzut explozia, nu am crezut niciodată că va fi una care ar distruge Beirutul. Am crezut că este un spectacol sau un festival pentru că nu mi-am imaginat niciodată că acest tip de explozie va avea loc în orașul meu ”, a spus el.