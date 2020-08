Marcel Pavel nu e cununat religios cu soția sa. Cine nu a vrut să meargă la biserică

S-a aflat secretul lui Marcel Pavel și al soției sale. Celebrul cântăreț nu este cununat religios cu soția lui, chiar dacă sunt împreună de 28 de ani. Acum, îndrăgitul cuplu a dezvăluit motivul pentru care nu au ajuns să își declare dragostea în fața lui Dumnezeu.

Marcel Pavel nu s-a cununat religios cu soția sa. Cine nu a vrut să facă pasul cel mare

Marcel Pavel și soția lui au o căsnicie trainică și formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul de la noi. Marcel Pavel și soția lui sunt căsătoriți de 28 de ani, se iubesc ca în prima zi și se susțin necondiționat, însă, din păcate, până acum cei doi nu au ajuns în fața altarului.

Abia acum, Marcel Pavel a dezvăluit și motivul pentru care el și soța lui nu și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu.

De ce nu s-a cununat religios Marcel Pavel

”Într-adevăr, nu am făcut şi cununia religioasă, a fost alegerea soției mele, pe care o respect, însă încă nutresc sentimentul că o să facem cândva şi acest pas în fața lui Dumnezeu, în taină, alături doar de câteva persoane foarte dragi nouă”, a mărturisit Marcel Pavel.

Marcel Pavel a fost printre primele vedete din România care au fost infectate cu virusul COVID-19. Deși acum este în afara oricărui pericol, Marcel Pavel a văzut moartea cu ochii, mai ales că s-a luptat și cu o dublă pneumonie.

Marcel Pavel, printre primele vedete infectate cu coronavirus

Marcel Pavel a făcut dezvăluiri chiar din timpul petrecut în salonul COVID-19 după ce a fost confirmat pozitiv. ”Acum e ceva mai bine, relativ mai bine. Dar atunci a fost cumplit, la un pas de moarte.

Nu am o stare emoțională extraordinară acum – în spital am avut-o foarte echilibrată, de neexplicat. Am avut o liniște foarte-foarte mare. Poate că acest lucru mi l-a inspirat și personalul spitalului. Am rămas cu tensiune și eu nu sunt hipertensiv”, a declarat Marcel Pavel în cadrul unei emisiuni TV.