TJ Miles și Relu Pănescu au fost trimiși pe Insula Exilului. Ce s-a întâmplat la Survivor 2022 e total neașteptat

În ediția de duminică seară, 20 martie, a emisiunii Survivor, a avut loc un nou Consiliu de Exil, unde doi concurenți din ambele tabere ale show-ului din Dominicană, Faimoși și Războinici, au fost propuși pentru a merge pe insula Exilului.

Ediția din 20 martie 2022 a show-ului Survivor România a adus mari surprize, dar și noi tensiuni în rândul concurenților! Daniel Pavel a anunțat care sunt cei doi concurenți care vor trebui să stea departe de trib timp de o săptămână.

După ce Războinicii au câștigat jocul de recompensă, cele două echipe au fost nevoite să propună un nume pentru Exil, în cadrul consiliului de Exil. Cei care iau aceste decizii sunt concurenții care obțin în fiecare ediție cel mai rapid timp pe traseu. De data aceasta, Cătălin Zmărăndescu a fost cel rapid de la Faimoși. El l-a nominalizat pe Tj Miles să se ducă pe insula Exilului.

„Oarecum eram conștient că am adus cel mai rapid timp, mă bucur că am reușit să fac asta și că l-am detronat pe TJ pentru că el deține recordul la viteză. Este o decizie importantă pe care trebuie s-o iau, nu o s-o împachetez în vreun fel. Nu voi trimite o fată la Exil, Mari mai are de lucrat, dar e la început. Celelalte fete sunt sigur că își vor reveni. Mă îndrept spre băieți, unde toți am fost în Exil, mai puțin TJ, așa că alegerea mea este TJ Miles, sper să nu se supere și să înțeleagă că nu e ușor acolo”, a mărturisit Cătălin Zmărăndescu, la consiliul de Exil.